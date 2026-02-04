Tot ce știai despre bani se va schimba în următorii patru ani. E vorba despre trilioane de dolari

Industria bancară globală traversează un moment de transformare profundă, comparabil cu marile schimbări tehnologice din ultimele decenii, potrivit unui raport publicat de compania de consultanță Accenture.

Documentul estimează că până la finalul acestui deceniu, până la 13 trilioane de dolari din valoarea tranzacțiilor globale ar putea migra către noi forme de plată, bazate pe tehnologii digitale avansate.

Raportul arată că barierele tradiționale care au limitat, timp de zeci de ani, capacitatea băncilor de a inova rapid, de a scala operațiunile și de a-și adapta infrastructura tehnologică se estompează într-un ritm accelerat. Evoluția inteligenței artificiale, apariția banilor digitali și modernizarea platformelor IT determină o schimbare de paradigmă în modul în care funcționează bankingul.

Potrivit Accenture, sectorul bancar se mută din zona deciziilor amânate și a proiectelor pilot către zona acțiunilor imediate, în care viteza de adaptare devine un avantaj competitiv esențial.

Una dintre principalele concluzii ale raportului este că banii intră într-o nouă etapă de evoluție, în care nu mai sunt doar un instrument pasiv de schimb, ci devin „inteligenți” din punct de vedere tehnologic.

Stablecoin-urile, monedele digitale ale băncilor centrale și depozitele tokenizate trec treptat de la faza experimentală către utilizarea la scară largă. În același timp, plățile programabile permit integrarea de reguli automate, date și condiționalități direct în procesul de tranzacționare.

Accenture arată că tranzacțiile financiare pot deveni procese dinamice, capabile să se execute automat atunci când sunt îndeplinite anumite condiții. În lipsa unei strategii clare privind aceste tehnologii, băncile riscă să piardă volume importante de venituri și să fie devansate de jucători non-tradiționali.

O altă tendință majoră identificată de raport este transformarea profundă a experienței clienților. Interfețele bazate pe inteligență artificială evoluează rapid către asistenți conversaționali capabili să înțeleagă contextul și intenția utilizatorului.

În acest context, relația cu banca nu mai este limitată la sucursale sau aplicații clasice, ci se extinde către platforme digitale complexe, ecosisteme AI și servicii integrate. Accenture avertizează că experiențele fragmentate, în care clientul interacționează cu multiple sisteme necorelate, devin un risc major.

Diferențierea competitivă va fi dată de capacitatea băncilor de a recunoaște intenția clientului și de a oferi servicii coerente pe toate canalele, combinând automatizarea cu intervenția umană acolo unde este necesar.

Raportul subliniază și impactul major al inteligenței artificiale asupra forței de muncă din sectorul bancar. Așa-numitul „AI agentic” permite apariția unor modele de lucru în care angajații coordonează agenți AI pentru a desfășura activități complexe.

Aceste tehnologii sunt deja utilizate în domenii precum dezvoltarea software, procesele de verificare a clienților, analiza riscurilor sau managementul datelor. Potrivit Accenture, productivitatea angajaților poate crește semnificativ atunci când AI-ul este integrat în procesele interne.

Totuși, raportul atrage atenția că valoarea maximă nu este obținută doar prin tehnologie, ci prin leadership, prin redefinirea rolurilor și prin investiții în competențe care permit colaborarea eficientă între oameni și sisteme inteligente.

Un alt capitol important al raportului este legat de infrastructura IT a băncilor. Accenture arată că investițiile întârziate în sistemele de bază au generat o complexitate ridicată și costuri operaționale semnificative.

Noile capabilități oferite de inteligența artificială generativă, arhitecturile modulare și platformele deschise permit, pentru prima dată, modernizarea infrastructurii la un ritm compatibil cu cerințele pieței.

Într-un context marcat de instabilitate economică și presiuni geopolitice, reziliența tehnologică devine un element central al strategiei de business. Băncile care nu reușesc să își modernizeze sistemele riscă să piardă rapid competitivitatea.

Raportul evidențiază și o schimbare de perspectivă asupra riscului. Riscurile financiare, operaționale, cibernetice și geopolitice nu mai pot fi tratate separat, deoarece sunt tot mai interconectate.

Deși instituțiile financiare investesc sume importante în conformitate și sisteme de control, abordările fragmentate limitează capacitatea de anticipare. Accenture arată că următorul nivel de maturitate presupune conectarea tuturor datelor la nivel de organizație și utilizarea AI pentru identificarea tiparelor în timp real.

În acest model, gestionarea riscului nu mai este responsabilitatea exclusivă a departamentelor specializate, ci devine o componentă structurală a culturii organizaționale.

Pe partea de competiție, Accenture avertizează că băncile tradiționale se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea fintech-urilor, a furnizorilor de plăți, a companiilor crypto și a fondurilor din zona creditului privat.

Potrivit raportului, peste 200 de trilioane de dolari în depozite și împrumuturi sunt expuse acestor transformări. Noii jucători vizează direct segmentele profitabile ale bankingului clasic, oferind servicii mai rapide, mai ieftine și mai flexibile.

Capacitatea băncilor de a construi propuneri de valoare integrate, care să combine tehnologia, datele și relația cu clientul, va deveni esențială pentru menținerea poziției pe piață.

În concluzie, raportul Accenture arată că anul 2026 se conturează ca un punct de inflexiune pentru industria bancară globală. Pentru unele instituții, schimbarea va fi resimțită ca un șoc. Pentru altele, poate reprezenta o oportunitate istorică de reinventare.

„Tendinţele care conturează anul 2026 indică un punct de inflexiune clar pentru industria bancară. Pentru unele instituţii, schimbarea va fi resimţită ca fiind bruscă. Pentru cele care aleg să conducă transformarea, acest moment reprezintă însă o oportunitate rară de a redefini viitorul sectorului”, se arată în raportul Accenture.

Documentul subliniază că avantajul competitiv decisiv nu va veni neapărat din tehnologie sau din dimensiunea bilanțului, ci din cultură. Băncile care vor reuși să echilibreze inovația cu reziliența, automatizarea cu empatia și execuția cu flexibilitatea vor fi cele care vor considera acest deceniu drept unul definitoriu pentru succesul lor.

Accenture este o companie globală de consultanță și servicii profesionale, cu aproximativ 784.000 de angajați la nivel mondial.