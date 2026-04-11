Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a convocat la începutul acestei săptămâni liderii unora dintre cele mai mari bănci americane pentru o discuție de urgență privind riscurile cibernetice generate de noile modele de inteligență artificială dezvoltate de compania Anthropic.

Întâlnirea, confirmată de surse apropiate situației și relatată inițial de The New Tork Times, evidențiază nivelul ridicat de preocupare existent în cadrul administrației americane în legătură cu evoluția rapidă a tehnologiilor AI și impactul acestora asupra stabilității financiare globale.

La reuniune au participat directori executivi ai unor instituții financiare majore, inclusiv Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Wells Fargo. De asemenea, a fost prezent și președintele Rezervei Federale, Jay Powell. Directorul executiv al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a fost invitat, însă nu a putut participa.

Discuția a fost declanșată de lansarea unui nou model AI, denumit „Claude Mythos Preview”, dezvoltat de Anthropic și distribuit inițial unui grup restrâns de parteneri tehnologici, inclusiv Amazon, Apple și Microsoft.

Potrivit companiei, scopul acestei lansări limitate este de a oferi acestor organizații „un avantaj în identificarea și securizarea vulnerabilităților”.

Anthropic a precizat într-un comunicat că „modelele de inteligență artificială au atins un nivel de competență în programare la care pot depăși aproape toți oamenii, cu excepția celor mai experimentați, în identificarea și exploatarea vulnerabilităților software”.

Această afirmație a amplificat îngrijorările deja existente în rândul autorităților și liderilor din sectorul financiar.

Modelul Mythos, descris drept unul „de uz general”, nu se limitează la securitate cibernetică, însă capacitățile sale în acest domeniu sunt considerate deosebit de avansate.

Potrivit datelor furnizate de companie, sistemul a identificat deja „mii de vulnerabilități severe, inclusiv în toate sistemele de operare majore și browserele web”, unele dintre acestea fiind nedetectate timp de decenii.

Un aspect esențial discutat în cadrul întâlnirii a fost natura duală a acestor tehnologii. Anthropic a confirmat că a purtat discuții cu oficiali guvernamentali americani privind „capacitățile ofensive și defensive în domeniul cibernetic” ale modelului său.

Această caracteristică ridică o problemă critică: aceeași tehnologie care poate ajuta la descoperirea vulnerabilităților poate fi utilizată și pentru exploatarea lor.

Experții consideră că inteligența artificială transformă radical peisajul securității cibernetice, reducând semnificativ timpul și expertiza necesare pentru lansarea unor atacuri sofisticate.

Într-o analiză publicată de Reuters, specialiști în securitate au avertizat că „instrumentele AI pot automatiza procesele de hacking la o scară fără precedent”, ceea ce crește riscul unor atacuri coordonate asupra infrastructurilor critice, inclusiv sistemele bancare.

Deși riscurile cibernetice nu sunt o noutate pentru sectorul financiar, evoluțiile recente le amplifică semnificativ. În scrisoarea anuală adresată acționarilor, Jamie Dimon a subliniat că acest tip de amenințare „rămâne unul dintre cele mai mari riscuri” pentru sistemul financiar și a adăugat că „inteligența artificială va agrava aproape sigur această problemă și va necesita investiții semnificative în apărare”.

Această poziție este susținută și de analizele publicate de The Wall Street Journal, care indică faptul că marile bănci americane investesc anual miliarde de dolari în securitate cibernetică, însă ritmul de dezvoltare al tehnologiilor AI depășește adesea capacitatea instituțiilor de a ține pasul.

De asemenea, potrivit unui raport al New York Times, instituțiile financiare globale sunt tot mai preocupate de scenarii în care AI ar putea fi utilizată pentru a exploata simultan multiple vulnerabilități, generând efecte sistemice.

Îngrijorările nu se limitează doar la capacitățile modelului Mythos, ci vizează și securitatea internă a companiei dezvoltatoare. Lansarea limitată a modelului a venit după două incidente în care date interne ale Anthropic au ajuns online, inclusiv documente legate de Mythos și codul sursă al asistentului Claude.

Compania a atribuit aceste incidente „erorii umane”, însă evenimentele au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea de protecție a unor tehnologii extrem de sensibile.

Publicații precum The Washington Post au evidențiat faptul că astfel de scurgeri pot avea consecințe semnificative, mai ales în contextul în care modelele AI devin tot mai puternice.

În urma întâlnirii, majoritatea instituțiilor implicate au refuzat să comenteze. Anthropic nu a oferit declarații oficiale privind discuțiile cu liderii bancari, iar reprezentanții Federal Reserve, precum și cei ai principalelor bănci participante, au evitat să ofere detalii.

Departamentul Trezoreriei SUA nu a răspuns solicitărilor presei, iar Citibank nu a oferit un punct de vedere.

Această lipsă de transparență sugerează sensibilitatea subiectului și posibile implicații la nivel de securitate națională. Conform analizelor din Financial Times, administrația americană tratează dezvoltarea AI nu doar ca pe o oportunitate economică, ci și ca pe un potențial risc strategic.

Evenimentele recente se înscriu într-un context mai larg de dezbatere globală privind reglementarea inteligenței artificiale. Potrivit experților citați de The New York Times, guvernele se confruntă cu dificultăți în a ține pasul cu evoluția tehnologică, iar lipsa unor standarde internaționale clare crește riscurile.

Uniunea Europeană a adoptat deja Actul privind Inteligența Artificială (AI Act), însă Statele Unite nu au încă un cadru legislativ comparabil. În acest context, întâlniri precum cea organizată de Scott Bessent indică o tendință de intensificare a dialogului între sectorul public și cel privat.

Pe termen scurt, experții consideră că principalele provocări vor fi legate de adaptarea sistemelor de securitate existente și de dezvoltarea unor mecanisme eficiente de monitorizare a utilizării AI. Pe termen lung, însă, implicațiile sunt mult mai complexe.

Analizele publicate de Reuters și Financial Times sugerează că inteligența artificială ar putea redefini complet echilibrul dintre atac și apărare în spațiul cibernetic.

În lipsa unor măsuri coordonate la nivel internațional, există riscul unei escaladări a atacurilor, inclusiv asupra infrastructurilor financiare critice.

În acest context, întâlnirea de la Washington reprezintă un semnal clar că liderii politici și financiari încep să trateze aceste riscuri cu maximă seriozitate.

Rămâne de văzut dacă acest tip de cooperare va conduce la soluții concrete sau dacă evoluția tehnologică va continua să depășească capacitatea instituțiilor de a o controla.