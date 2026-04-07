Compania Anthropic a depășit OpenAI, după ce veniturile s-au triplat într-un trimestru

Anthropic, compania care dezvoltă modelul de inteligență artificială Claude, a anunțat luni o creștere „exponențială” a veniturilor, acestea triplându-se într-un singur trimestru. Pentru prima dată, venitul anualizat al companiei îl depășește pe cel al principalului său rival, OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, potrivit Le Figaro.

„Veniturile noastre anualizate au depășit acum 30 de miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025”, a declarat startup-ul, într-un comunicat de presă.

OpenAI, care a raportat un număr record de 900 de milioane de utilizatori săptămânali pentru ChatGPT, a anunțat la sfârșitul lunii martie venituri de două miliarde de dolari pe lună, echivalentul unei rate anualizate de aproximativ 24 de miliarde de dolari. Aceste valori anualizate nu reprezintă rezultate auditate, ci estimări ale celor două companii, bazate pe creșterea veniturilor generate de inteligența artificială generativă.

În ciuda creșterii veniturilor, ambele companii continuă să înregistreze pierderi importante. Veniturile rămân sub nivelul investițiilor și al cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea și operarea centrelor de date de mari dimensiuni, esențiale pentru susținerea acestor tehnologii.

Totuși, ritmul de creștere reflectă adoptarea rapidă a inteligenței artificiale în economie. Prin comparație, Google a avut nevoie de 13 ani pentru a atinge venituri anuale de 30 de miliarde de dolari, iar Amazon de 16 ani. Anthropic, fondată în 2021 de foști angajați OpenAI, ar putea ajunge la acest prag în aproximativ cinci ani, dacă ritmul actual se menține.

Compania, condusă de frații Dario și Daniela Amodei, a beneficiat de interesul crescut pentru instrumentele profesionale dezvoltate pe baza modelului Claude. Potrivit datelor prezentate, peste 1.000 de clienți cheltuiesc anual mai mult de un milion de dolari, numărul acestora dublându-se în mai puțin de două luni.

OpenAI, care are o popularitate ridicată în rândul publicului larg, a început să își reorienteze activitatea către produse profesionale considerate mai profitabile. În acest context, compania a închis la sfârșitul lunii martie rețeaua sa de videoclipuri generate cu inteligență artificială, Sora2.

În același timp, Anthropic se confruntă cu dificultăți în relația cu administrația Trump. Compania a fost desemnată drept un „risc” pentru securitatea națională după ce a refuzat să permită utilizarea modelului Claude de către Pentagon pentru supravegherea în masă sau pentru operarea armelor complet autonome.

Anunțul privind creșterea veniturilor a fost făcut în contextul unui acord semnat cu Google și Broadcom pentru dezvoltarea unei capacități de calcul de ordinul gigawaților, planificată să înceapă în 2027.

„Marea majoritate a acestei noi capacități va fi instalată în Statele Unite”, a transmis Anthropic, adăugând că proiectul face parte dintr-un angajament de investiții de 50 de miliarde de dolari în infrastructura americană.

Extinderea rapidă a centrelor de date, care consumă cantități mari de energie, generează reacții din partea populației din Statele Unite. Potrivit sondajelor, mulți cetățeni sunt sceptici sau îngrijorați în legătură cu dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.