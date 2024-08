Furtuna perfectă pe burse. Bogații lumii pierd miliarde

Tokyo. Bursa japoneză a suferit una dintre cele mai mari pierderi din istorie, pe fondul unei vânzări globale. Pierderile se datorează temerilor legate de o posibilă recesiune a SUA.

Indicele Nikkei 225 a încheiat ziua de luni în scădere cu 4.451 de puncte. Este cea mai mare pierdere înregistrată din 1987 până în prezent. Indicele a scăzut cu peste 12%, ridicând pierderile totale la 24%, din luna iulie.

Pe fondul acestor scăderi abrupte, administratorii pieței bursiere din Japonia au luat decizia să suspende tranzacțiile. Același lucru a fost decis și la Bursa din Coreea de Sud. De altfel, sistemele de protecție, care suspendă vânzările, au fost activate de mai multe ori pe fondul volatilității puternice. Autoritățile urmăresc, prin activarea acestor mecanisme, să blocheze vânzările de panică, conform CNN.

Vineri, Nikkei a încheiat cu o scădere de 5,8%, cea mai mare scădere zilnică din martie 2020. Investitorii s-au arătat îngrijorați de impactul unui yen puternic asupra companiilor japoneze. Banca Japoniei (BOJ) a semnalat posibile noi creșteri ale ratelor dobânzilor, iar un yen în creștere ar afecta exportatorii și companiile care obțin venituri din străinătate.

Aprecierea monedei japoneze a forțat mulți participanți la tranzacțiile de pe bursă să renunțe la strategia de carry trade. Este o strategie de tranzacționare foarte populară. Datorită ratelor dobânzilor foarte scăzute, mulți investitori împrumutau bani iefini din Japonia. Apoi îi converteau în valute sau investeau în active cu randament mare.

Săptămâna trecută, yenul a crescut cu 5% în raport cu dolarul american, iar luni s-a întărit și mai mult, cu 2,2%. Moneda americană a fost cotată la 143,3 yeni. Un yen mai puternic a declanșat un efect de domino, au apreciat analiștii. Astfel, a fost provocată o dezinvestire globală a tranzacțiilor de carry trade.

Japan’s Nikkei stock market sell-off today is brutal—biggest fall in its history, worse than Black Monday in Oct 1987. US economic uncertainty, geopolitics and yen carry-trade unwinding fanning rout. Merited a special edition and jumbo headline from 🇯🇵’s Nikkei newspaper. pic.twitter.com/yEpiytZZfp

— Robert Ward (@RobertAlanWard) August 5, 2024