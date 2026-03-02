Rate mai mari la creditele în lei. Indicele ROBOR la trei luni a crescut din nou

Indicele ROBOR la trei luni a urcat luni la 5,75% pe an, potrivit datelor publicate de Băncii Naţionale a României (BNR). Nivelul este ușor mai ridicat față de ședința precedentă, când indicatorul era cotat la 5,74% pe an. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele de consum în lei, astfel că evoluția sa influențează direct ratele plătite de debitori.

În timp ce ROBOR la trei luni a înregistrat o creștere marginală, ceilalți indicatori relevanți au avut o evoluție ușor descendentă.

ROBOR la șase luni, folosit în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 5,78% pe an, față de 5,79% înregistrat anterior.

De asemenea, indicele ROBOR la 12 luni a coborât la 5,92% pe an, comparativ cu 5,93% în ședința precedentă.

La începutul anului 2025, ROBOR la trei luni se situa la un nivel mai ridicat, de 5,92% pe an, ceea ce arată o tendință generală de stabilizare în ultimele luni, în ciuda fluctuațiilor zilnice.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, cunoscut drept IRCC și reglementat prin OUG 19/2019, se menține la 5,68% pe an.

Acesta este calculat ca medie aritmetică a dobânzilor zilnice din tranzacțiile interbancare realizate în trimestrul al treilea din 2025.

IRCC este utilizat pentru majoritatea creditelor noi acordate populației și are, în general, variații mai lente comparativ cu ROBOR, deoarece reflectă evoluții din perioade anterioare.

Mișcările reduse ale indicilor arată o perioadă de relativă stabilitate pe piața monetară. Totuși, chiar și variațiile mici pot influența costurile de finanțare pentru persoanele cu credite cu dobândă variabilă, mai ales într-un context economic marcat de incertitudini și presiuni asupra dobânzilor.

Inflația va exploda în trimestrul II din 2026. Calculele BNR

Cea mai recentă analiză realizată de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României indică o deteriorare a perspectivei inflației, în special pe termen mediu, chiar dacă ritmul de scădere al ratei anuale este așteptat să continue lent în primul trimestru din 2026, similar estimărilor anterioare.

Potrivit evaluării, în trimestrul al doilea al anului viitor inflația ar putea înregistra o accelerare mai puternică decât cea anticipată în prognoza din noiembrie 2025. Evoluția este influențată de mai mulți factori, inclusiv efecte de bază și presiuni asupra prețurilor unor categorii importante de bunuri.

Membrii Consiliului arată că, după o corecție descendentă accentuată estimată pentru trimestrul al treilea din 2026, determinată în principal de efecte statistice, inflația își va relua scăderea, însă pe o traiectorie mai ridicată decât cea prognozată anterior. În aceste condiții, revenirea în intervalul țintă este estimată abia în trimestrul al doilea din 2027, mai târziu decât se anticipa anterior.

Conform noilor estimări, rata anuală a inflației ar putea ajunge la 9,8% în luna iunie 2026 și la 3,9% în decembrie același an, valori peste prognozele precedente. Pentru finalul anului următor, inflația este așteptată să coboare la aproximativ 2,9%.

Creșterea inflației din trimestrul al doilea al anului 2026 este explicată în principal prin evoluțiile din sectorul energetic, majorarea cotațiilor unor mărfuri și eliminarea, de la 1 aprilie 2026, a plafonului aplicat adaosului comercial pentru alimentele de bază. Aceste elemente sunt considerate principalele surse de presiune asupra prețurilor în perioada următoare.