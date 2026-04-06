Mircea Dumitru și Marius Andruh candidează pentru șefia Academiei Române

Mircea Dumitru și Marius Andruh candidează pentru șefia Academiei RomâneAcademia Română. Sursa foto Arhiva EVZ
Alegerile pentru funcția de președinte al Academiei Române vor avea loc pe 7 aprilie, imediat după aniversarea a 160 de ani de la înființarea instituției. Doi candidați și-au depus dosarele pentru această poziție: academicienii Mircea Dumitru și Marius Andruh, a anunțat instituția.

Cine ar putea ajunge președinte al Academiei României

Ioan Aurel Pop, al cărui al doilea mandat de președinte se încheie pe 5 aprilie, a explicat că scrutinul pentru conducerea Academiei se va desfășura în două etape. „Alegerile de președinte al Academiei Române au loc în ziua de 7 aprilie, adică imediat după ziua Academiei.

Mircea Dumitru

Mircea Dumitru/ Sursa foto Captură video

După sărbătoarea Academiei, care anul ăsta împlinește 160 de ani, a doua zi au loc alegeri de președinte. Pentru aceste alegeri, după ce s-a respectat termenul legal, avem două candidaturi depuse”, a declarat Pop.

Vor avea loc și alte alegeri

Președintele Academiei a declarat că ambii candidați sunt foști profesori și absolvenți ai Universității din București. „Este vorba de profesorul Marius Andruh, chimist de renume, membru al Academiei Române din 2001, și profesorul Mircea Dumitru, fost rector al Universității din București, filosof. Amândoi sunt cunoscuți, sunt personalități ale științei și culturii românești”, a spus Pop.

A doua etapă a alegerilor, programată pentru sfârșitul lunii aprilie, va desemna cei patru vicepreședinți și secretarul general al Academiei.

Marius Andruh

Marius Andruh/ Sursa foto Captură video

Cine sunt cei doi candidați

Mircea Dumitru, în vârstă de 66 de ani, este vicepreședinte al Academiei Române din 2022 și președinte al Secției de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie din 2021. A fost director al Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” între 2021 și 2025, membru titular al Academiei din 2021 și membru corespondent din 2014.

A ocupat funcția de ministru al Educației și al Cercetării Științifice între iulie 2016 și ianuarie 2017 și a fost rector al Universității din București timp de două mandate (2011-2019). Este profesor de filosofie, specializat în logică, din 1990.

Marius Andruh, în vârstă de 72 de ani, este vicepreședinte al Academiei Române și director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenitescu”. Profesor emerit la Universitatea din București, Andruh este o figură marcantă a școlii românești de chimie și coordonează lotul olimpic și Olimpiada Națională de Chimie. A obținut titlul de doctor în chimie în 1988 și a urmat stagii postdoctorale în Franța și Germania.

Amândoi academicienii au condus Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și Comisia de Etică a Universității din București, instituții implicate în pronunțarea verdictului de plagiat în cazul fostului premier Victor Ponta.

