Adicțiile la copii, în discuție la Cotroceni. Mirabela Grădinaru: Copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând

Adicțiile la copii, în discuție la Cotroceni. Mirabela Grădinaru: Copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricândMirabela Grădinaru. Sursa foto: Captură video
Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra fragilității emoționale a copiilor și adolescenților în raport cu adicțiile, în contextul proiectului „România în Lumină”, organizat la Palatul Cotroceni. În discurs, partenera președintelui Nicușor Dan a vorbit deschis despre una dintre cele mai mari temeri personale legate de creșterea unui copil.

Mirabela Grădinaru, temeri legate de viitorul copiilor

„Ca mămă, vă spun cu sinceritate că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi, propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicţie. Fie că vorbim despre substanţe, jocuri video, jocuri de noroc sau reţele sociale. Şi cred că nu sunt singura care simte asta”, a arătat ea.

Partenera lui Nicușor Dan a adăugat că tot mai mulți părinți observă schimbări îngrijorătoare în comportamentul copiilor, dar nu reușesc întotdeauna să le gestioneze.

„Expresii de genul: Parcă nu mai e copilul meu. Nu mai comunicăm, mă simt neputincios, ca părinte, nu mai ştiu cine îi sunt prietenii, prefer să stea singur, cu telefonul sau calculatorul, pare mereu oboist, chiar dacă nu face nimic, spune des: nu are rost” le-am auzit şi le-aţi auzit cel puţin o dată de la părinţi”, a continuat aceasta.

Părinții din România, în fața unei provocări majore

Mirabela Grădinaru și copiii în Austria / sursa foto: captură video

Mirabela Grădinaru a avertizat că părinții se confruntă cu o generație de copii expusă unor tentații uriașe, iar discuțiile legate de adicții sunt esențiale pentru un viitor mai bun.

„România trece printr-o perioadă în care copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând, şi nu putem vorbi despre un viitor sănătos, fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt şi de ce uneori aleg să evadeze”, susține ea.

Mirabela Grădinaru, apel la implicare colectivă

Partenera președintelui Nicușor Dan a insistat asupra nevoii de implicare din partea întregii societăți. Ea consideră că prevenția trebuie să înceapă din primii ani de viață, printr-un efort comun al familiei, școlii și instituțiilor statului.

„Tinerii nu au nevoie doar să li se spună nu ai voie. Au nevoie de îndrumare şi au nevoie să reintre în contact cu emoţiile lor. Ai unde merge. Ai cu cine vorbi. Ai ce alege. Nu eşti singur. Fac un apel sincer, ca mamă. Fiţi atenţi la tăceri. Nu doar la cuvinte. La retrageri. La schimbări comportamentale subtile. Întrebaţi. Fiţi prezenţi. Nu doar cu totul, ci şi cu inima. Copiii au nevoie să ştie că pot veni spre noi fără ruşine, fără teamă, fără frică. Că nu sunt singuri în durerea lor”, a mai spus aceasta.

Evenimentul a reunit specialiști din sănătate, educație și societatea civilă, cu scopul de a identifica soluții concrete pentru prevenirea adicțiilor în rândul tinerilor. Mirabela Grădinaru a apreciat implicarea profesioniștilor în susținerea copiilor vulnerabili și a subliniat necesitatea efortului comun pentru reducerea riscurilor și oferirea unui sprijin real generațiilor tinere.

13:14 - Adicțiile la copii, în discuție la Cotroceni. Mirabela Grădinaru: Copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în c...
