Ministrul USR al Economiei: Întârzierea bugetului este un semi-eșec al coaliției

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), a declarat că elaborarea bugetului de stat reprezintă „primul test de maturitate” al actualei coaliții de guvernare și că întârzierea adoptării legii bugetului constituie „un semi-eșec”. Darău a mai spus că, după încheierea anului electoral, cetățenii așteaptă stabilitate și predictibilitate din partea guvernanților, mai ales într-un context economic dificil.

„Eu tot spun despre funcționarea coaliției: am trecut de anul electoral. Eu cred că oamenii simpli, românii care au tras tare în 2025 și care mai au încă taxe împovărătoare, vor un lucru: măcar să aibă încredere în guvernanță, așa imperfecți cum suntem, că ducem această navă economică în vremuri complicate la mal”, a declarat ministrul Economiei la Euronews.

Durău crede că disputele dintre partidele din coaliție afectează încrederea publică și a explicat că bugetul reprezintă primul moment major de evaluare a coerenței guvernării.

„Acesta cred eu că este testul de maturitate al actualei coaliții, primul test de maturitate, primul buget pe care îl facem. Va fi foarte greu, dar aș prefera să se facă la televizor în general”, a spus Darău.

Ministrul a catalogat drept „un semi-eșec” faptul că legea bugetului de stat nu a fost adoptată până în prezent.

Irineu Darău a afirmat că actualul context politic oferă o oportunitate rară pentru reforme structurale, subliniind responsabilitatea pe care o are coaliția de guvernare: „Eu cred că este acum o perioadă în care avem oportunitatea și, repet, datoria morală, să reformăm radical statul. Dacă ar fi după ritmul meu, dacă ar fi după ritmul USR, permiteți-mi să spun, s-ar face mult mai abrupt anumite schimbări. Dar suntem o coaliție, am găsit niște lucruri dinainte și mai trebuie să respectăm și cadrul legal”.

El a adăugat că, deși direcția este una corectă, lipsa bugetului și a pachetelor legislative complete până la finalul anului a creat un deficit de încredere: „Regret și cred că ăsta este un semi-eșec până acum că nu am făcut bugetul înainte de sfârșitul anului și că nu avem toată această legislație, toate acele pachete înainte de sfârșitul anului”.

Irineu Darău a mai declarat că actuala coaliție beneficiază de o majoritate parlamentară solidă, care permite adoptarea reformelor cerute de cetățeni: „Avem un Parlament pentru patru ani ales de români, avem o ultra-majoritate și aici e responsabilitatea morală. Poți face foarte multe lucruri cu procentul de acum din Parlament al acestei coaliții”.

Potrivit ministrului Economiei, următorii doi ani, lipsiți de presiunea electorală, reprezintă o fereastră importantă pentru accelerarea reformelor: „Ar trebui să profităm de cei doi ani neelectorali care acum încep pentru a face reformele la un ritm accelerat. Asta e ceea ce cere USR. Noi ne asumăm să avem piciorul pe accelerația reformelor. Sperăm ca toți să punem piciorul pe accelerație, pentru că nu știm când România va mai avea, în viitor, o asemenea majoritate”.