Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui să fie indexate până anul viitor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri că toate pensiile din România trebuie indexate până la 1 ianuarie 2027 și că taxa de sănătate (CASS) aplicată acestora va fi eliminată la aceeași dată. Oficialul a spus că, după această dată, nu va mai exista nicio justificare pentru amânarea majorării pensiilor, punctând că întârzierea de până acum reprezintă deja o problemă.

„Pensiile trebuie să fie actualizate până la începutul anului viitor. Taxa CASS este o măsură temporară și nu ar trebui să devină permanentă. La 1 ianuarie 2027 nu există nicio scuză pentru ca pensiile să nu fie indexate”, a explicat Manole.

Ministrul a precizat că eliminarea acestei taxe va avea efect direct asupra veniturilor pensionarilor și că este o măsură esențială pentru protecția socială.

Întrebat despre riscul ca pensiile să rămână la același nivel și după 2027, Florin Manole a punctat că responsabilitatea este în primul rând politică. El a subliniat că partidul de guvernământ, PSD, trebuie să garanteze că pensiile nu vor fi înghețate și că vor fi indexate conform legislației în vigoare.

„PSD trebuie să fie garantul că pensiile nu vor mai fi înghețate în 2027 și că vor reflecta realitatea economică și costurile crescute de trai pentru pensionari”, a adăugat ministrul.

Florin Manole a mai afirmat că situația este tensionată din punct de vedere politic și a lăsat să se înțeleagă că, dacă nu își poate îndeplini atribuțiile legate de politicile sociale, ar lua în considerare chiar demisia. Oficialul a explicat că obiectivele sociale vor fi prioritare pentru anul 2027 și că vor fi tratate cu maximă seriozitate.

„Nu mai găsesc niciun motiv să rămân dacă nu îmi pot îndeplini menirea din fișa postului. Vom face din obiectivele sociale obiective prioritare pentru anul viitor”, a declarat Manole.

Ministrul Muncii a declarat că problema indexării pensiilor nu mai poate fi amânată și că eliminarea taxei CASS va aduce beneficii concrete pensionarilor, consolidând în același timp încrederea publicului în politicile sociale. El a precizat că măsura este deja planificată și că Guvernul trebuie să acționeze ferm pentru implementarea ei la termenul stabilit.