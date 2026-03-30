Radu Miruță a explicat de ce scutul de la Deveselu ne oferă liniște și siguranță

Radu Miruță a explicat de ce scutul de la Deveselu ne oferă liniște și siguranțăRadar Deveselu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că scutul antirachetă de la Deveselu reprezintă un element important de descurajare și oferă un nivel ridicat de securitate. „Când cineva se gândeşte ca o rachetă balistică să traverseze o zonă pe care scutul de la Deveselu o mătură, îşi dă seama că pe acolo nu poate să treacă”, a spus acesta, la un post TV.

Scutul de la Deveselu, proiectat și poziționat pentru două situații

Radu Miruță a afirmat că scutul de la Deveselu a fost proiectat și poziționat în principal pentru două situații: lansarea rachetelor din Rusia și coborârea rachetelor dinspre Iran. El a explicat că doar în aceste segmente rachetele pot fi interceptate, atât pe traiectoria de plecare, cât și pe cea de coborâre. De asemenea, ministrul a explicat că configurația de la Deveselu acoperă ambele scenarii.

„Funcţionează. S-a dovedit funcţional pe nave în Marea Mediterană. Îl avem în România şi este un element de securitate fantastic”, a explicat acesta, la Antena 3 CNN.

Radu Miruță: Scutul reprezintă un element de descurajare

Ministrul a explicat din nou că scutul reprezintă un element de descurajare. El a afirmat că orice rachetă balistică care ar traversa zona acoperită de scut ar putea fi interceptată, ceea ce descurajează o astfel de acțiune.

Radu Miruță. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță

„Când cineva se gândeşte ca o rachetă balistică să traverseze o zonă pe care scutul de la Deveselu o mătură, îşi dă seama că pe acolo nu poate să treacă. Şi asta este un element care ne sporeşte nouă capacitatea de a descuraja. Te descurajezi să ai o astfel de acţiune pentru că ştii, unu, că vei fi interceptat, nu-ţi vei atinge scopul, doi, ştii că se întâmplă asta într-o ţară membră NATO, care implică reacţia tuturor ţărilor membre NATO în ansamblu, conform Tratatului”, a explicat acesta.

Ministrul, despre creșterea nivelului de alertă: Există un indicator care modifică acest grad de alertă

Ministrul a explicat că, de când sunt activate, sistemele antirachetă se află în alertă în permanență. De asemenea, acesta a vorbit despre apariția unor discuții, potrivit cărora ar fi avut loc un eveniment „spectaculos” după creșterea nivelului de alertă la Deveselu de la 3 la 2.

„De când sunt băgate în priză sunt în alertă şi am tot văzut zilele astea tot felul de discuţii, vai, s-a întâmplat ceva spectaculos pentru că a urcat gradul de alertă la Deveselul de la 3 la 2, că e invers, 1 este cel mai grav, 5 este cel mai puţin semnificativ. Asta se întâmplă cu o frecvenţă de multe ori şi zilnică şi săptămânal. În funcţie de ce se întâmpla în lume, există indicator care modifică acest grad de alertă”, a explicat acesta.

