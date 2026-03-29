EVZ Special

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani

Comentează știrea
Criză economică. Sursa foto: Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Criză economică prelungită, ce se va întinde pe durata a mulți ani. O perspectivă sumbră, dar realistă. Consecinețele războiului din Iran vor fi simțite multă vreme. Dan Andronic și Radu Coșarcă au vorbit și despre această situație alarmantă în podcastul realizat, vineri, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani

Brusc, după izbucnirea conflictului, țările din Golf s-au prăbușit. În Dubai, un colț de Rai construit cu banii din petrol și gaze naturale, viața a devenit un Infern. „Cel mai cunoscut ziar din zona Golfului, Golf News, vorbește despre cele șapte modalități în care conflictul va afecta economia și modul de viață. Deja populația se mută dintr-o zonă a prosperității într-o zonă a supraviețuirii la nivel de gospodărie.

În primul rând, va crește costul la transport și la combustibil. Pe acolo nu ai trece petrol, dar lumea uită că pe acolo treceau și multe alte bunuri. Acum vorbim de probleme de aprovizionare la modul de zi cu zi. Benzină sau motorină este una. Că n-ai motorină, deși ai bani, iar este alta. Problema este când încep să lipsească bunurile”, a explicat Dan Andronic.

„Vrem să ne comportăm ca și când nu s-a întâmplat nimic”

„În Dubai nu cresc roșiile dimineața, la prânz și seara, nu au carne, dar consumul rămâne constant. Dubaiul importă totul. După aceea, în mod cert, va crește prețul, pentru că cererea va rămâne constantă. Că asta este până ne adaptăm la situație, vrem să ne comportăm ca și când nu s-a întâmplat nimic. Asta va însemna o creștere de prețuri, va însemna o presiune pe lanțurile logistice”, a mai afirmat jurnalistul.

Problemele economice vor persista multă vreme, pentru că totul a fost dat peste cap și situația la nivel global nu se va remedia nici dacă războiul din Iran se va încheia imediat.

„Dacă mâine s-ar termina, ani de zile vom simți”

„Totul va deveni mult mai scump. Indiferent de finalul acestui conflict, care oricum nu pare foarte apropiat, în ciuda estimărilor optimiste inițiale. Lucrurile vor crește din punct de vedere al costului. Și consecințele sunt pe termen lung și foarte lung. Asta vreau să spun, că sunt pe termen lung. Deci chiar dacă mâine s-ar termina, ani de zile vom simți. Va fi o ușurare din perspectiva securității la nivel personal. Dar asta nu înseamnă că viața aș va relua cursul ca mai înainte, așa cum era până la acel moment”, a concluzionat Dan Andronic.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Proiecte speciale