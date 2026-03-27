Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

Un domeniu grav afectat de măsurile luate de Executivul condus de Ilie Bolojan este turismul. Cu tot mai puțini bani rămași în buzunare, unii români vor sta mai mult acasă, iar alții vor pleca în afară. În aceste condiții, reprezentanții din HoReCa vor avea mari probleme. Subiectul a fost analizat de Dan Andronic și Radu Coșarcă în podcastul difuzat, vineri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Anularea tichetelor de vacanță va atrage mari probleme. Asta în timp ce țări ca Grecia sau Franța investesc masiv în turism în această perioadă. În contextul în care Dubaiul este la pământ în acest sector, din cauza războiului din Iran.

„Eliminarea tichetelor de vacanță duce la falimentarea turismului românesc. Nu ți-nchipui că românii nu se mai duc în vacanță? Se duc în vacanțe. Știi câți bani bagă Franța, Grecia acum? Deci acum au declanșat campanii de atragerea de turiști. De ce? Pentru că este o oportunitate. Noi ne omorâm în primul rând turismul intern. Ca să nu mai vorbesc despre turiștii din altă parte.

Pentru că evident cei care se duceau acolo, inclusiv luând ca aeroporturi de tranzit Doha sau Dubaiul nu mai au soluții, Mai e Istanbului, dar și acolo te gândești că ar putea zbura o rachetă”, a spus Dan Andronic, care a remarcat ironic. „Ai noștri au zis: Există o posibilitate. Nu mai bine o omorâm din fașă?”

Radu Coșarcă spune că, dincolo de gafele făcute de premierul Ilie Bolojan, o problemă ține și de neputința altor factori politici de-a găsi soluții viabile. „Eu sunt de acord cu toate astea, în sensul că sunt greșeli făcute și sunt greșeli care nu sunt doar punctuale.

Reflectă o lipsă de viziune. Nu e că a pus virgulă între subiect și predicat. Ce mă deranjează și repet mereu lucrul ăsta, ce mă deranjează este că ceilalți actori politici nu vin cu soluții concrete, reale și consistente.

Asta mă deranjează. Și asta de fapt mă sperie în sensul unui neprofesionalism parcă generalizat la nivelul clasei politice”.