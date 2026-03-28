Portavionul american USS Gerald Ford a ajuns în orașul croat Split pentru lucrări de mentenanță

Portavionul american USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, a ajuns sâmbătă dimineață în orașul croat Split, venind din insula Creta, pentru lucrări de mentenanță, a anunțat ambasada SUA, potrivit AFP.

Jurnaliștii AFP au văzut nava de război îndreptându-se spre port, iar ambasada a anunțat, într-un comunicat, că este vorba despre o „vizită portuară și de o mentenanță programate”.

USS Gerald Ford se afla în Marea Roșie, unde participa la operațiuni militare împotriva Iranului, când, pe data de 12 martie, a izbucnit un incendiu la bord. Doi marinari au fost răniți, iar incendiul a produs pagube importante la aproximativ 100 de cabine.

Comandamentul naval american: Nava rămâne deplin operațională

Comandamentul naval american pentru Orientul Mijlociu a transmis, pe platforma X, că propulsia navei nu a fost afectată și că aceasta rămâne „deplin operațională”. Portavionul a plecat mai devreme în cursul săptămânii de la baza navală din Suda, Creta.

Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
Păcuraru i-a luat partidul AUR lui George Simion! Autodenunț făcut de Makaveli: Cum ar fi fost măsluite alegerile la PMB
„În timpul vizitei sale, USS Gerald R. Ford va primi la bord responsabili locali şi personalităţi cheie în semn de recunoaştere a alianţei solide şi durabile între SUA şi Croaţia”, se arată în comunicat.

USS Gerald Ford și Abraham Lincoln au avut un rol-cheie în operațiunile din Iran

SUA și Israelul au lansat, pe data de 28 februarie, o amplă campanie aeriană asupra Iranului, după o consolidare militară importantă a SUA în Orientul Mijlociu, care includea USS Gerald Ford și un alt portavion, Abraham Lincoln.

Cele două portavioane au avut un rol-cheie în operațiunile din Iran, iar retragerea USS Gerald Ford a redus capacitatea forțelor americane implicate în acțiunile împotriva Iranului. Totodată, zecile de avioane de luptă transportate de navă au contribuit la primele două săptămâni de lovituri aeriene.

USS Gerald Ford se află în misiune de aproape nouă luni, perioadă în care a participat la operațiuni americane în Caraibe. În acest interval, forțele Washingtonului au lansat lovituri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, au interceptat petroliere vizate de sancțiuni și l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro.

17:50 - Un text științific vechi de decenii explică ce se întâmplă în prezent cu oamenii
17:42 - Cât timp mai poți beneficia de asigurarea medicală după ce rămâi fără loc de muncă
17:36 - Departamentul de Justiție îi plătește lui Michael Flynn peste 1 milion de dolari după ani de scandal
17:28 - Portavionul american USS Gerald Ford a ajuns în orașul croat Split pentru lucrări de mentenanță
17:18 - Cel mai lung șarpe sălbatic din lume. Baroneasa din Sulawesi are peste 7 metri
17:09 - Fără nicio realizare majoră în 12 ani de mandat, Răzvan Burleanu e pus la zid: De asta am ajuns aici

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
