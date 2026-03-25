Incendiu într-un port strategic al Rusiei, după un atac cu drone. Exporturile de petrol, afectate temporar

Un incendiu a izbucnit în portul rusesc Ust-Luga, de la Marea Baltică, după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei, au anunțat miercuri oficialii ruși. Portul este unul dintre cele mai importante puncte de export de petrol ale Rusiei, iar incidentul vine pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.

Potrivit informațiilor, focul a izbucnit în urma unui atac asupra regiunii Leningrad, unde se află portul Ust-Luga. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime, însă amploarea pagubelor nu a fost clarificată imediat.

Imagini neconfirmate apărute pe canale rusești de Telegram ar arăta flăcări puternice ridicându-se în timpul nopții. O sursă citată sub protecția anonimatului a afirmat că terminalul ar fi fost izolat, iar rezervoarele de combustibil ar fi fost cuprinse de foc.

În paralel, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că, peste noapte, au fost doborâte 389 de drone ucrainene pe teritoriul țării, inclusiv în regiunea Moscovei.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și rutelor de export ale Rusiei, într-o încercare de a afecta economia de război.

În acest context, porturile Ust-Luga și Primorsk, aflate în Golful Finlandei, au fost nevoite să suspende duminică încărcările de petrol și țiței, în urma unor atacuri similare. Activitatea a fost reluată luni, potrivit informațiilor apărute anterior.

Ust-Luga este unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică și joacă un rol esențial în exportul de produse petroliere. Deși este situat la distanță de granița cu Ucraina, importanța sa pentru economia rusă îl transformă într-o țintă strategică.

Un incident similar a fost raportat și pe 22 martie, când un atac cu drone în aceeași regiune a dus la izbucnirea unui incendiu în portul Primorsk. Atunci, un rezervor de combustibil a fost avariat, iar personalul a fost evacuat, potrivit autorităților regionale.

Primorsk este cel mai mare port rusesc pentru încărcarea petrolului la Marea Baltică și reprezintă capătul sistemului de conducte Baltic Pipeline System, fiind un punct important pentru exporturile energetice ale Rusiei.

Autoritățile de la Kiev nu au comentat aceste atacuri. Ucraina confirmă rar implicarea în loviturile de pe teritoriul Rusiei, însă a afirmat anterior că astfel de operațiuni vizează infrastructura militară și energetică ce susține efortul de război al Moscovei.