Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a convocat marți o celulă de criză după intervenția procurorilor DIICOT în județul Bihor, unde anchetatorii au descoperit sute de persoane vulnerabile care ar fi fost exploatate în cadrul unei rețele coordonate de un bărbat de 55 de ani.

Autoritățile încearcă acum să găsească soluții rapide pentru relocarea și îngrijirea victimelor.

Măsura vine în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT la mai multe imobile în care erau cazate persoane vârstnice sau cu dizabilități, inclusiv psihice.

Potrivit Ministerului Muncii, situația este tratată ca o urgență, iar instituțiile responsabile au fost mobilizate pentru a asigura protecția persoanelor afectate.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, din celula de criză fac parte conducerea ministerului, secretarul de stat responsabil de domeniu, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), precum și Corpul de control al ministrului.

Ministerul precizează că președinta ANPDPD, Alexandra Zară, se află deja în județul Bihor pentru a sprijini autoritățile locale în identificarea unor soluții de cazare și îngrijire adaptate nevoilor fiecărei persoane.

În același timp, ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu autoritățile județene pentru organizarea relocării în siguranță a persoanelor vulnerabile și a dispus mobilizarea de urgență a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, precum și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor.

Ministerul Muncii subliniază că Viorel Pașca, indicat de autorități drept liderul rețelei investigate, nu deține acreditare și nu are servicii sociale licențiate pentru desfășurarea activităților de asistență socială în imobilele în care erau găzduite persoanele vulnerabile.

Potrivit instituției, autoritățile centrale și locale colaborează pentru identificarea unor soluții rapide de relocare și pentru asigurarea îngrijirii persoanelor afectate.

Intervenția Ministerului Muncii vine după acțiunea DIICOT desfășurată în județul Bihor, unde procurorii investighează o presupusă rețea care ar fi funcționat timp de aproape șase ani sub paravanul unei asociații umanitare. Ancheta vizează modul în care sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate ar fi fost adăpostite și exploatate.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru identificarea eventualelor responsabilități ale persoanelor implicate.