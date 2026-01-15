Romsilva angajează director general. Fostul șef avea salariul de 44.000 de lei brut pe lună

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunțat, joi, lansarea procedurii de selecție derulate de Consiliul de Administrație al Romsilva pentru ocuparea funcției de director general al Romsilva. „Nu vrem vorbe frumoase, vrem oameni care au demonstrat implementarea de măsuri de reformă reală!”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, potrivit unei postări pe Facebook a instituției pe care o conduce. Fostul director, Teodor Țigan, avea salariul de 44.000 de lei brut pe lună

Consiliul de Administrație al Romsilva a început procedura pentru alegerea unui director general.

„Mandatul primit de membrii Consiliului de Administraţie care reprezintă Ministerul Mediului este clar: să selecteze un profesionist integru, cu o agendă reală de reformă! Nu vrem vorbe frumoase, vrem oameni care au demonstrat implementarea de măsuri de reformă reală! (...) Îi încurajez pe toţi experţii de bună credinţă care nu mai vor concursuri doar pentru cei care cred că Romsilva e stat în stat, să se înscrie”, a afirmat Diana Buzoianu.

Conform acesteia, „doar o competiţie reală între candidaţi foarte buni va putea îndepărta alegeri subiective şi un rezultat final superficial”.

Ministerul Mediului a anunțat, într-un comunicat de presă, că procesul de selecție a fost îmbunătățit față de forma inițială propusă, fiind adoptate mai multe decizii pentru transparentizarea acestuia:

publicarea listei lungi de candidați, precum și a CV-urilor acestora;

publicarea scrisorilor de intenție și a punctajelor obținute la concurs de cei cinci candidați incluși pe lista scurtă;

publicarea interviurilor celor cinci candidați de pe lista scurtă pe site-ul Romsilva și pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, materiale care vor rămâne disponibile cel puțin un an de la data publicării;

desemnarea unor observatori ai procesului din partea Ministerului Mediului;

solicitarea unor informații suplimentare de la instituțiile cu atribuții în domeniu de către Consiliul de Administrație, pentru o evaluare cât mai obiectivă a candidaților, pe baza unor date care nu se limitează la cele prezentate de aceștia;

detalierea, în premieră, a criteriilor de selecție, inclusiv prin exemple de documente concrete pe care candidații le pot depune, astfel încât punctajul să fie acordat pe baza unor dovezi clare ale capacității profesionale, nu doar în urma unei analize subiective.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până cel târziu la 16 februarie 2026, ora 16:30, atât în format letric, cât și în format electronic.

Evaluarea candidaților se face prin mai multe metode, printre care analiza documentelor din dosarul de candidatură, solicitarea și analizarea unor informații suplimentare în scris, analiza declarației de intenție, verificarea referințelor și a activității anterioare, precum și evaluarea comportamentului la interviu, raportată la profilul postului și la indicatorii de competență stabiliți.

„Comisia de selecţie îşi va fundamenta concluziile inclusiv pe date, fapte, documente şi informaţii publice, rapoarte şi controale, precum şi pe informaţiile furnizate de autorităţi şi instituţii publice. Concluziile comisiei vor avea la bază inclusiv informaţiile publice cuprinse în rapoartele Curţii de Conturi, ale Corpului de Control al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi în rapoartele de audit referitoare la activitatea conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”, a mai anunțat Ministerul Mediului.

Pe 25 august 2025, Consiliul de Administrație al Romsilva l-a desemnat director general interimar pe Jean Vișan, fost director al Direcției Regenerare-Dezvoltare, pentru un mandat de cinci luni.

Teodor Țigan, fost director general al Romsilva și șef al Direcției Silvice Arad, a încasat în februarie 2023 o primă de pensionare de aproape 100.000 de euro, după care s-a reangajat pe același post.

În 2024, fostul director a obținut 197.690 de lei din salariul de conducere, echivalentul a aproximativ 40.000 de euro, respectiv circa 3.300 de euro pe lună. La această sumă s-a adăugat o pensie de aproape 2.400 de euro lunar, iar doar din pensie, pe parcursul anului, a încasat 145.213 lei.

După două prelungiri ale contractului încheiat după pensionare, conducerea Romsilva a decis să înceteze colaborarea cu Teodor Țigan în primăvara anului 2025.