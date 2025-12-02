Social

Ministerul Energiei, despre oprirea centralei de la Brazi: Sistemul Energetic Naţional poate acoperi necesarul de consum

Centrala de la Brazi. Sursa foto: omvpetrom.com
Ministerul Energiei a anunțat, marți, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum. „Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii operative cu reprezentanţii Ministerului Mediului, ai OMV Petrom şi ai autorităţilor locale pentru a accelera toate procedurile necesare”, a mai anunțat sursa menționată anterior, într-un comunicat.

Prefectul judeţului Prahova a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Potrivit documentului citat, Bogdan Ivan a discutat cu reprezentanţii Ministerului Mediului, ai OMV Petrom şi ai autorităţilor locale pentru a grăbi toate procedurile necesare. „Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în întreaga zonă şi repornirea centralei de la Brazi”, au transmis oficialii Ministerului Energiei.

Conform acestora, prefectul judeţului Prahova a convocat, pentru ora 19:00, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ședință la care vor participa și reprezentanţi ai Ministerului Energiei și ai Ministerului Mediului.

„Mâine, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Naţional. În acest context, ministrul Bogdan Ivan a solicitat Administraţiei Naţionale Apele Române să transmită de urgenţă expertiza privind volumul de apă tehnologică care poate fi furnizat în perioada următoare, pentru a permite repornirea în siguranţă a centralei Brazi”, au mai anunțat reprezentanții ministerului.

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursă foto: Facebook

Ministerul Energiei: Sistemul Energetic Naţional poate acoperi integral necesarul de consum

Potrivit documentului, centrala are o putere instalată de 832 MW în producţia de energie electrică în bandă, o capacitate care poate fi „integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Naţional, care totalizează peste 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment”.

„Concret, capacitatea este acoperită prin tranzacţiile realizate de OMV Petrom pe Piaţa Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu. Doar o mică parte provine din disponibilul existent al Sistemului Energetic Naţional”, se mai arată în comunicat.

Instituţia arată că, în demersurile către Comisia Europeană privind menţinerea grupurilor energetice pe cărbune, Ministerul Energiei a avut în vedere toate scenariile posibile. „Evaluările proprii şi cele ale CNTEE Transelectrica SA au inclus şi situaţii neprevăzute care pot afecta funcţionarea normală a Sistemului Energetic Naţional. Incidentul de astăzi reconfirmă importanţa analizării unui spectru larg de ipoteze în evaluarea adecvanţei Sistemului”, se mai arată în comununicat.

România are mai multe surse de energie stabilă

În prezent, România dispune de mai multe surse de energie stabilă, respectiv capacităţi de producţie în bandă:

  • peste 1.400 MW producţie în bandă din energie nucleară;
  • peste 2.700 MW producţie în bandă în termoenergie;
  • peste 2.700 MW producţie în bandă din hidrocarburi;
  • peste 6.600 MW capacităţi de producţie în bandă din hidroenergie.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi, care acoperă aproximativ 10% din producţia naţională de energie şi are emisii de CO₂ mult mai mici decât centralele pe cărbune, a fost oprită marţi din cauza întreruperii alimentării cu apă. Decizia vine în contextul crizei apei, generate de creşterea turbidităţii în barajul Paltinu, care furniza apa necesară platformei industriale.

