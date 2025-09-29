Ministerul Afacerilor Externe, reacție după rezultatul alegerilor din Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a felicitat, luni, cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea „exemplară” la alegerile de duminică. „În acest context complicat, autorităţile Republicii Moldova au demonstrat o rezilienţă exemplară”, a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.

Instituția a transmis luni, printr-un comunicat de presă, că salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe data de 28 septembrie 2025. Instituția a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru „mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană”.

MAE a mai felicitat, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru „victoria clară și convingătoare, obţinută în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”.

Reprezentanții instituției au precizat că, în acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat „o reziliență exemplară” și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni.

„În primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor şi de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice. Alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană şi reformele asociate acestuia”, se mai arată în comunicatul instituției.

Potrivit sursei citate, noul Parlament ales are responsabilitatea majoră de a transforma obiectivul integrării europene în realitate. De asemenea, instituția a transmis că România rămâne „cel mai puternic şi statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.

„Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic şi a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piaţa Unică, susţinerea reformelor şi consolidarea instituţiilor statului, precum şi multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova”, a mai anunțat MAE.

Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de președintele Maia Sandu, a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, a înregistrat 24,17% după numărarea tuturor voturilor.