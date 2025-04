Social Milioane de români vor suferi. Pensionarea devine un vis irealizabil







Milioane de români vor suferi cumplit, după o viață de muncă, în care au dat statului o grămadă de bani pentru a avea o pensie la bătrânețe. Dar, pentru cei care nu sunt bugetari sau speciali, pensionarea devine un vis irealizabil din cauza proastei administrări a sistemului de pensii de stat.

Pensionarea devine un lux. Un studiu al Institutului Transamerica arată că milioane de americani sunt nevoiți să lucreze și după pensionare. Aproape 36% spun că se vor pensiona după vârsta de 70 de ani sau chiar mai târziu, iar 53% trebuie să continue să muncească şi la pensie, din cauza dificultăţilor financiare.

„Generaţia celor născuți între anii 1946 și 1970 au deschis cu adevărat calea către ideea că munca şi pensionarea nu se mai exclud reciproc.

Oamenii îşi spun că vor continua să lucreze şi cu jumătate de normă, iar pensionarea este percepută este libertatea şi flexibilitatea de a petrece timpul cum vor, chiar dacă asta presupune muncă” declarat Catherine Collinson, preşedintele şi directorul executiv al institutului.

Se tem că nu vor face față

Studiul arată că aproape 40% dintre angajaţii intervievaţi au declarat că una dintre cele mai mari temeri ale lor legate de pensionare este aceea de a-şi epuiza economiile. Creşterea economiilor poate fi dificilă în aceste zile.

În ultimii ani, costul vieţii a crescut, iar un război comercial promovat de administraţia Trump ar putea face situația și mai dificilă.

Datoria totală a gospodăriilor - în principal ipoteci, împrumuturi pentru studii , împrumuturi auto şi solduri ale cardurilor de credit - a atins un nivel record de 18 000 de miliarde de dolari la sfârşitul anului 2024.

În plus, ponderea datoriilor de consum aflate în întârziere în trimestrul al patrulea a fost cea mai mare din ultimii aproape cinci ani, potrivit unui raport al Federal Reserve Bank of New York.

Mulți au apelat la economiiile pentru pensie

Aproape patru din 10 angajaţi au declarat că au apelat la economiile lor pentru pensie. Cele mai frecvent citate motive pentru a face acest lucru sunt o urgenţă financiară, îmbunătăţirea locuinţei, facturile medicale şi plata cardurilor de credit.

Aproximativ 55% dintre respondenţii la sondaj care sunt angajaţi activ au declarat că încă nu şi-au revenit din punct de vedere financiar în urma pandemiei şi a consecinţelor acesteia.