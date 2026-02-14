Mihai Fifor, despre europarlamentarul Gheorghe Falcă: S-a trezit din nou dând lecții despre administrație și realizări

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat sâmbătă, despre europarlamentarul Gheorghe Falcă, că acesta a început din nou să ofere „lecții despre administrație și realizări”. „Hopa! A înviat finul lui Petrov, purtătorul de stindard al lui Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, iar mai nou al lui Ilie Bolojan”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a afirmat, ironic, că este bine că s-au oprit din a mai pune președinți, menționând că toți au fost „iubiți” de Gheorghe Falcă „cu o pasiune atât de mare încât era să cadă în depresie de atâta devotament”.

„Așa cum l-a „iubit” și pe Crin Antonescu în 2025, în timp ce, pe față, făcea campanie pentru Nicușor Dan. Pentru că așa ordonase Bolojan. Iar ordinul, știm bine, nu se discută. Astăzi, același personaj îl ridică în slăvi pe noul șef. Caracter. Beton”, a afirmat acesta.

Fifor a adăugat: „Ei bine, Gheorghe Falcă – că despre el vorbim – s-a trezit din nou dând lecții despre administrație și realizări. El. Omul sub care Aradul a fost stors metodic, cu talent și consecvență, de parcă ar fi fost o anexă personală, bună de muls la fiecare ciclu electoral. Să nu credeți că e simplu să ajungi multimilionar în euro dintr-o leafă de primar în trei mandate și jumătate. Asta cere profesionalism, abnegație, perseverență”.

Potrivit acestuia, orașul „a reușit performanța rară de a deveni singurul mare municipiu din vest care a involuat vizibil, constant, dureros, devenind un oraș care s-ar putea numi cu ușurință Lidl sau Kaufland, pentru că astea sunt singurele realizări ale epocii Falcă”.

„Sigur, ar mai fi celebrele tunuri, dar azi e Sfântul Valentin și nu vreau să-i frâng inima chiar de tot. Dar, vorba aceea, finul ca nașul. De nașul Petrov vorbim. Propulsat la Bruxelles, europarlamentar, moralist, sfătuitor, vizionar, inepuizabil scriitor”, a mai adăugat acesta.

Fifor a declarat că, dacă s-ar afla în locul lui Ghiță, ar fi recunoscător pentru faptul că există Claudiu Manda și că județul Dolj se află pe hartă.

„În locul tău, Ghiță, mi-aș pleca fruntea și aș aprinde lumânări de mulțumire că există Claudiu Manda și județul Dolj pe hartă. Și că PSD a acceptat lista comună la europarlamentare, ca să vă resusciteze pe voi, care erați mai jos decât e azi USR-ul. Fără Manda și fără Dolj nu mai pupai matale mandat ever. Know what I mean? Dar a fost noroc. Al cui? Nu mai spunem. Că știm cu toții”, a mai scris acesta.