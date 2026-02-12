Otopeni: Orașul „Parfumului” de hazna și al stâlpișorilor inutili. Până când, Domnule Primar?

În timp ce marile capitale europene se bat în proiecte de digitalizare și sustenabilitate, orașul Otopeni — poarta de intrare în România — pare blocat într-un paradox administrativ absurd. Pe de o parte, avem „estetica” stâlpișorilor care sufocă trotuarele din Otopeniul Vechi, iar pe de altă parte, realitatea cruntă din zonele Odăi și drumul de la ”Pasarela albastră”: un miros pestilențial de fosă care a devenit cartea de vizită a cartierului.

Locuitorii de pe străzile Matei Basarab, Nichita Stănescu și Maramureș nu mai au nevoie de prognoză meteo și cum bate vântul, scuze, mirosul. Știu exact când „se întoarce lumea de la serviciu” după intensitatea mirosului de fecale care emană din canalul ce tranzitează zona. Este inadmisibil ca în 2026 să vorbim despre deversări ilegale în canalizarea pluvială, inclusiv de la stația de epurare, în timp ce Primăria Otopeni și domnul primar Silviu Gheorghe ignoră complet sesizările cetățenilor. Probabil este prea ocupat cu filmulețele non-olfactive cu câte o realizare răzleață.

Sesizările pe e-mail se „evaporă” mai repede decât mirosul, spuen un cetățean pe unul din grupurile sociale ale orașului, iar soluția tehnică este una singură și urgentă: casetarea (închiderea) acestui canal.

”Domnule Primar, vă invităm la o plimbare „romantică” lângă parcul de lângă Penny, la orele serii. Faceți un video, simțiți „parfumul” și explicați-le familiilor cu copii de ce trebuie să trăiască într-o hazna publică.”

Am spune că vorbin de o hazna publică scumpă, dacă verificăm prețul metrului pătrat de teren sau cel al caselor, cu iz (nu am gasit alt cuvânt) de oraș european care, sperăm că în curând, va avea și linie de metrou. Să sperăm că mirosul nu se va insinua ”pestilențios” și în galeriile acestuia și să-i încânte pe puținii turiști care se aventurează să ne viziteze țara.

Otopeniul a devenit un șantier etern, dar fără finalitate. Se aprobă cartiere haotice, fără nicio regulă de bun simț, care distrug și puținii metri de asfalt rămași printre racordări brutale la utilități. Legat de performanța primarului etern al Otopeniului oamenii comentează:

Gropi astupate cu pământ: O bătaie de joc la adresa mașinilor noastre.

Noroaie și bălți: În curând, vom schimba mașinile pe bărci pentru a naviga printre gropi și dejecții.

Stâlpișorii discordiei: În zona veche, trotuarele sunt blocate de stâlpișori, îngreunând circulația pe străzi deja înguste daca se parchează și nici pietonii nu pot trece pe trotoar.

Cum este posibil ca o stradă cu o lățime de sub 6 metri, precum Avram Iancu, să rămână cu dublu sens? Conflictele în trafic și accidentele sunt la ordinea zilei, în timp ce Primăria și Poliția orașului Otopeni par incapabile să implementeze un sens unic banal. Se pare că e mai ușor să pui stâlpișori decât să gândești un plan coerent de trafic.

Locuitorii din Odăi plătesc taxe de oraș, dar primesc servicii de ev mediu:

Acces blocat: Străzi „bombardate” de peste un an de zile. Lipsa spațiului verde: Singura umbră vara este lângă canalul mirositor. Promisiuni deșarte: Complexul educațional „mirobolant” de pe Matei Basarab rămâne, deocamdată, doar un desen pe hârtie, în timp ce copiii merg prin noroi și ulterior fiind nevoiți să treacă DN1 sau să se îndrepte către școlile din București

Apel către autorități pe rețelele sociale: ”Dacă sesizările către Primărie ajung în „neant”, este timpul ca Ministerul Mediului și Garda de Mediu să intervină. Nu ne mai mulțumim cu „cârpeli”. Vrem închiderea canalelor, stoparea deversărilor ilegale și finalizarea lucrărilor care ne-au transformat viața într-un coșmar logistic.” ”Domnule Primar, administrați orașul așa cum vă administrați propria casă? Cu toate proiectele începute și niciunul terminat? Otopeniul nu mai are răbdare!”