Piața Primăriei Otopeni, reamenajată cu 200.000 de euro. Banii merg la o firmă de mobilier

Piața din fața Primăriei Otopeni este reamenajată cu 200.000 de euro, iar contractul a fost atribuit direct unei firme cunoscute pentru lucrări de tâmplărie și mobilier. În ultimii cinci ani, aceeași companie a adunat peste 20 de contracte de la instituțiile din oraș. „Chiar dacă domeniul de activitate principal este tâmplărie și dulgherie, celelalte coduri le pot folosi legal. Eu nu văd o problemă aici”, a declarat patronul firmei, Vasile Micu pentru Buletin de București.

„Licitația” primarului Gheorghe a stârnit controverse după ce documentele oficiale au arătat că nu a existat o procedură de achiziție publică reală. În iunie 2024, liberalul Silviu Gheorghe posta pe pagina de Facebook a orașului un videoclip și un „tur virtual” prin care prezenta cum urma să fie transformată „Piața Primăriei”. El preciza atunci că fusese deja plătită o firmă pentru studiul de fezabilitate și că urma să fie lansată „licitația” pentru execuția propriu-zisă.

Conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), nu s-a organizat nicio licitație, ci a fost încheiat direct un contract de peste 179.000 de euro. Beneficiară a fost aceeași companie care realizase și studiul de fezabilitate, respectiv Inndesign Mobilier SRL, specializată în prelucrarea lemnului. Practic, aceeași firmă s-a ocupat de toate etapele proiectului, fără ca alte oferte să fie luate în calcul.

În luna august, primarul a publicat un nou videoclip în care prezenta finalizarea lucrării de reamenajare a pieței. El a anunțat, de asemenea, că planurile administrației vizează și Parcul Central. Pe 13 august, Inndesign Mobilier SRL a primit un nou contract pentru această lucrare, după ce întocmise și studiul de fezabilitate la finalul lunii iulie.

Pe site-ul său, compania Inndesign Mobilier își prezintă activitatea drept una dedicată amenajărilor interioare pentru spații comerciale. „Reconfigurăm, realizăm instalații electrice, sanitare și termice, punem rigips, tragem glet, ne ocupăm de tâmplărie”, se arată în descrierea oficială.

Tot acolo este precizat că firma produce și „obiecte de mobiler din lemn masiv, pal și alte materiale pentru mall-uri, magazine, birouri, școli și grădinițe, restaurante, spitale, farmacii și instituții din București”, dar și că are activitate în construcția de yacht-uri. În prezentările disponibile, nu sunt menționate proiecte ce țin de amenajări urbane, piețe publice sau parcuri.

Datele Ministerului Finanțelor confirmă că societatea, care are doar cinci angajați, activează în domeniul „lucrărilor de tâmplărie și dulgherie”. Această descriere oficială accentuează discrepanța dintre specializarea companiei și contractele primite pentru proiecte peisagistice.

În același timp, Primăria Otopeni, condusă de liberalul Silviu Gheorghe, a achiziționat de la aceeași companie mobilier pentru Liceul Teoretic „Ioan Petruș”, dar și sisteme cu uși antiefracție pentru Serviciul de Asistență Socială, precum și piese de mobilier pentru mai multe grădinițe.

În plus, Inndesign Mobilier a realizat și lucrări de reamenajare a unor birouri din cadrul primăriei, precum și amenajarea unor spații la sediul Serviciului de Taxe și Impozite. Activitatea companiei a vizat, astfel, mai multe proiecte finanțate direct de administrația locală.

Potrivit datelor din SEAP, între 2021 și prezent firma a obținut 23 de contracte prin atribuire directă, toate de la Primăria Otopeni sau instituții subordonate acesteia. Suma totală depășește 6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de euro, iar conform Ministerului Finanțelor, mare parte din veniturile companiei în această perioadă au provenit din aceste contracte.

Patronul companiei Inndesign Mobilier SRL este Vasile Micu, un bucureștean în vârstă de 62 de ani, despre care există puține detalii publice. Contactat de Buletin de București, acesta a declarat că toate contractele firmei „au fost atribuite prin selecție de oferte, respectiv prețul cel mai mic și calitatea cea mai înaltă pentru prețul respectiv”. El a adăugat că deține „extrem de multe dovezi că ceea ce livrez eu este mai ieftin decât produse similare de pe piață”.

Întrebat despre proiectele care vizează amenajări peisagistice sau studii de fezabilitate, deși activitatea principală a firmei este tâmplăria, Micu a explicat că „chiar dacă domeniul de activitate principal este tâmplărie și dulgherie, celelalte coduri le pot folosi legal. Eu nu văd o problemă aici”. Totodată, în ceea ce privește lucrările de la Otopeni și alte proiecte, el a precizat că a colaborat „cu arhitecți peisagiști și contracte de proiectare, studii geotehnice, topografie și studii de fezabilitate întocmite cu toate formele legale”, insistând că fiecare etapă a fost realizată cu sprijinul unor specialiști.

Micu a menționat în sprijinul afirmațiilor sale experiențe anterioare, precum „ridicarea și amenajarea Spitalului Euroclinic” sau proiectarea și execuția „tuturor showroom-urilor auto din grupul Țiriac Auto – Mercedes, Ford, Hyundai etc. din toată țara”. În prezent, antreprenorul a subliniat că lucrează cu „șase arhitecți de peisagistică, amenajări interioare și exterioare, proiectare de mobilier din lemn masiv sculptat pe mașini CNC cu 5 axe și proiectanți CAD”, amintind inclusiv colaborări în construcții navale, printre care un yacht „Golden Hind” proiectat de John Alden în 1926, realizat împreună cu Walsted.dk.

La fața locului, Piața Primăriei Otopeni se prezintă încă drept un șantier. În spatele plasei verzi de protecție, un panou cu sigla Primăriei afișează „Regenerare urbană – Piața Primăriei Otopeni”, alături de imagini randate cu fântâni arteziene luminate și zone verzi.

Aspectul panoului, fixat cu șuruburi și sprijinit de câteva pavele, contrastează cu ceea ce se vede în spatele lui: absența muncitorilor, pavajul incomplet și gardurile de protecție deteriorate de vânt. Diferența dintre promisiuni și realitate este evidentă la prima privire.

În spațiul deschis din fața primăriei, dalele noi, în nuanțe deschise, acoperă o suprafață mare, dar atmosfera generală amintește mai degrabă de o parcare decât de o zonă destinată plimbărilor. Singura pată de culoare o constituie o insulă de vegetație cu arbuști și flori, delimitată de margini negre din granit lucios, ce creează un contrast puternic cu pavajul pal.

Deși primarul anunțase încă din vară că lucrările urmau să fie deja încheiate pentru ca echipele să înceapă reamenajarea Parcului Central, la data de 23 septembrie, jurnaliștii de la Buletin de București au găsit pe șantier doar doi muncitori. Utilajele și materialele ocupau încă piața, iar impresia generală era aceea a unui proiect neterminat, într-un spațiu redus ca dimensiuni și care pare să-și fi pierdut funcția de loc pentru adunări publice.