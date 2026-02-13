Politica

Claudiu Manda, ultimatum pentru „lăutar”: Schimbați-vă sau vă schimbăm

Comentează știrea
Claudiu Manda, ultimatum pentru „lăutar”: Schimbați-vă sau vă schimbămClaudiu Manda. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, după confirmarea intrării României în recesiune tehnică. „Domnule Bolojan, ca de la oltean la ardelean, vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Claudiu Manda: „Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat”

Secretarul general al PSD a susținut că premierul „a demonstrat ce putea” și consideră că menținerea aceleiași direcții economice nu mai este justifică.

„Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat. Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă oficial intrarea României în recesiune tehnică. Nu este o simplă fluctuație statistică, ci consecința directă a unei politici economice greșite, impuse rigid și menținute în ciuda avertismentelor repetate ale PSD”, a afirmat acesta.

Claudiu Manda: Măsurile propuse de PSD au fost amânate, diluate sau respinse

Secretarul general al PSD a acuzat guvernul că a urmărit stabilizarea economiei doar prin majorări de taxe, reduceri bugetare și blocaje administrative, fără să adopte măsuri concrete de stimulare a dezvoltării economice.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen

„Am susținut constant un program coerent de relansare: investiții strategice, sprijin pentru producția internă și IMM-uri, absorbție accelerată a fondurilor europene, predictibilitate fiscală și protejarea puterii de cumpărare. Aceste măsuri au fost amânate, diluate sau respinse. În locul unui echilibru între disciplină și dezvoltare, am asistat la o abordare FIXISTĂ, ruptă de realitatea economică”, a afirmat Claudiu Manda.

Potrivit acestuia, „rezultatul este astăzi oficial: după luni de sacrificii resimțite de oameni, România a ajuns în recesiune”.

„PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării și a încercat să corecteze această direcție din interior. Dar responsabilitatea nu înseamnă să girezi la nesfârșit o strategie care produce blocaj economic și tensiune socială. În forma actuală, această direcție nu poate continua. Domnule Bolojan, ca de la oltean la ardelean, vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”, a mai scris acesta.

Bolojan: Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții

Premierul Ilie Bolojan a declarat că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă o situație temporară. El a precizat că impactul măsurilor de austeritate va fi absorbit în lunile următoare, iar din a doua jumătate a anului ar putea apărea condițiile pentru reluarea creșterii economice.

„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”, a scris Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Economia României a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând comparativ cu perioadele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:52 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe ...
19:47 - Secretul siluetei impecabile a Victoriei Beckham
19:40 - Marcel Ciolacu, chemat de consilierul lui Bolojan să clarifice cum a fost folosit Fondul de Rezervă în mandatul său
19:32 - Un obiect banal care i-ar fi putut salva viața femeii care a ars de vie în mașina electrică. Explicația lui Titi Aur
19:21 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
19:13 - Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm...

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale