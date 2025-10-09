Mihai Fifor, critici la adresa Oanei Țoiu privind vizita la Washington

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat critici la adresa ministrului de externe Oana Țoiu, într-o postare publicată pe Facebook. Deputatul susține că vizita acesteia la Washington nu a produs rezultate concrete și reflectă o perioadă de stagnare în diplomația românească. În opinia sa, deplasarea „ridică mai multe semne de întrebare decât oferă răspunsuri”, în condițiile în care nu au fost comunicate detalii clare despre agenda întâlnirilor.

„Vizita la Washington a ministrului de externe, Oana Țoiu, ridică mai multe semne de întrebare decât oferă răspunsuri. A fost o deplasare aproape intempestivă, despre care nu se știe nimic concret: cine a solicitat-o, dacă a fost pregătită din timp, care a fost agenda reală și, mai ales, ce rezultate aduce pentru România.”, a postat Mihai Fifor pe Facebook.

Potrivit lui Fifor, lipsa acestor elemente arată o problemă de substanță în modul în care România își gestionează relația cu Statele Unite.

Fostul ministru a reamintit că Oana Țoiu a avut recent o altă deplasare în SUA, tot fără realizări vizibile. În opinia sa, asemenea vizite „de circumstanță” nu pot înlocui o strategie diplomatică coerentă și o prezență activă în dialogul transatlantic.

„Este de salutat că ministrul român de externe a fost primit la Departamentul de Stat, dar doar pentru o fotografie oficială nu este suficient. România are nevoie de o agendă clară și de rezultate concrete”, a scris Fifor în mesajul său.

Mihai Fifor susține că, de la instalarea noii administrații americane, România nu a mai avut contacte la nivel înalt cu Washingtonul, în timp ce alte state din regiune, precum Polonia, „au fost deja primite la Casa Albă”. În opinia sa, aceasta este o dovadă a „inertiei diplomației românești”, care nu reușește să mențină ritmul partenerilor din Europa de Est.

Fifor mai afirmă că România deține o poziție strategică importantă la Marea Neagră, dar acest avantaj nu este valorificat diplomatic suficient.