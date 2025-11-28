Politica

Mihai Fifor, atac la Ilie Bolojan după scandalul Moșteanu

Mihai Fifor, atac la Ilie Bolojan după scandalul MoșteanuSursă foto: Facebook
Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, după comentariul făcut de premier despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. În postarea sa, Fifor a afirmat că, dacă un politician sau prim-ministru declară că „nu ține cont de CV-uri sau diplome, ci doar de miniștri în funcție”, acest lucru poate transmite tinerilor că munca lor, studiile și efortul de a-și construi un parcurs profesional corect și meritat ar fi inutil.

Mihai Fifor despre afirmația lui Ilie Bolojan în scandalul diplomei lui Moșteanu

Deputatul PSD Mihai Fifor a crticat declarația lui Ilie Bolojan, făcută în contextul scandalului diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a declarat că  ar fi încercat să nu țină cont de CV-uri și diplome, ci de miniștri în funcție. .

„Ce să le spun copiilor mei, domnule Bolojan? Că șeful Guvernului – Guvern pe care și eu îl susțin – nu dă două parale pe tot ce i-am educat să NU fie: impostori și hoți? Asta e încurajarea pentru tinerii noștri? Așa îi convingem să rămână acasă? Arătându-le că „merge oricum”? Că poți fi ministru chiar și dacă ai furat? De data asta „doar” la CV?” a scris Fifor în postarea sa.

Fifor a criticat comentariul și a atras atenția că mesajul ar putea fi perceput de tineri ca un semn că efortul depus în educație și carieră nu este apreciat.

Nemulțumiri față de declarațiile lui Ilie Bolojan

Mihai Fifor a criticat dur comentariile lui Ilie Bolojan făcute despre scandalul lui Ionuț Moșteanu, criticând expresia „Capul sus”  pe care premierul a mărturisit ca i-a făcut-o lui Moșteanu. Deputatul PSD a explicat că astfel de mesaje par să încurajeze impostura. Fostul ministru a afirmat că declarațiile îi lasă „mâhnit, revoltat și dezamăgit” și că transmit tinerilor că efortul depus în muncă și educație nu contează.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan / sursa foto: captură video

Fifor a mai precizat că ”erorile din educație, goana după dascăli și hărțuiala inutilă”  făcută de premier devin explicabile prin astfel de atitudini. Deputatul a explicat că românii care muncesc cinstit rămân afectați de „reformele” implementate pe pielea lor, în timp ce mesajul transmis este că „scapă cine poate… noi suntem deja în barcă”.

Controverse legate de CV-ul lui Ionuț Moșteanu

Mihai Fifor a afirmat că Ionuț Moșteanu și-a construit cariera pe ambiguități și modificări ale propriilor declarații în funcție de interesul de moment. Moșteanu a publicat ulterior diploma de licență de la Universitatea Bioterra, după ce CV-ul său anterior menționa Universitatea Athenaeum.

Fifor a spus că situația nu poate fi considerată o simplă greșeală, amintind că biografia lui Moșteanu s-a modificat de-a lungul anilor, când universități, specializări și instituții au fost trecute și apoi șterse, iar diplome au apărut abia după ce presa a analizat versiuni anterioare.

