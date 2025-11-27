Mihai Fifor a analizat studiile lui Moșteanu: O carieră bazată pe minciuni și ajustări

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a declarat că actualul șef al MApN, Ionuț Moșteanu, și-a construit cariera pe ambiguități și schimbarea versiunilor în funcție de interesul de moment. Reamintim că Moșteanu și-a publicat, pe Facebook, diploma de licență de la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic. Aceasta a venit după ce, într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, scria că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum din București.

El a explicat situația: „Într-un CV făcut în 2016, în viteză, pe un model de pe net, a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.

„Sulfurosul trecut intelectual al ‘primului pistolar’ devine imposibil de ignorat atunci când analizezi atent evoluția CV-ului său. Ani la rând, biografia lui Moșteanu s-a modificat în funcție de cum a cerut parcursul profesional: universități trecute și apoi șterse, specializări care nu au existat, instituții care îl contrazic public, diplome apărute abia după ce presa a demontat versiunile anterioare.

Nu, nu a fost o greșeală, domnule Moșteanu. Nu vorbim despre scăpări minore, ci despre un tipar comportamental, o carieră construită pe minciună, pe ambiguități și pe schimbarea versiunilor în funcție de interesul de moment. Despre o încercare constantă de cosmetizare a realității, exact în zonele în care adevărul ar trebui să fie imuabil.

Domnule Moșteanu, nu e rușine să înveți. Nici să muncești. Rușine este să minți. Și să minți în formă continuată. Iar când astfel de practici ajung la vârful Ministerului Apărării, situația devine nu doar jenantă, ci profund periculoasă pentru credibilitatea instituției”

„Cum va putea privi în ochi militarii României, oameni care și-au clădit cariera pe adevăr, disciplină și sacrificiu, când propriul lui traseu ridică întrebări la fiecare linie? Cum va sta la masa aliaților noștri din NATO, într-un domeniu în care integritatea totală nu este negociabilă?

Armata României este o instituție–coloană vertebrală a țării, construită pe onoare, demnitate, profesionalism și adevăr, pe sacrificiul suprem al celor pentru care aceste valori au fost și rămân sacre – valori care nu pot fi negociate, relativizate sau ‘ajustate’ după interesul de moment. De aceea, situația de față nu mai admite nicio amânare și nicio ambiguitate. Ministrul Moșteanu trebuie să plece! În fruntea Apărării nu poți sta cu biografii ajustate și adevăruri cu mantă. Poți sta doar cu caracter, demnitate și onoare”.

Referitor la acuzațiile privind falsificarea CV-ului, Moșteanu a precizat: „În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relații colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului și o să le folosesc în fiecare zi”.

În CV-ul respectiv, diploma de la Athenaeum era singura menționată ca universitară, însă Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu ar fi fost vreodată student acolo:

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București – specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996–2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, se arată în răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinte al Senatului Universității Athenaeum.