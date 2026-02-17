Microreactor nuclear, transportat pentru prima dată pe cale aeriană în Statele Unite

Statele Unite au realizat duminică un transport aerian considerat fără precedent în domeniul energiei nucleare, după ce Departamentele Energiei și Apărării au mutat un microreactor nuclear de mici dimensiuni din California în Utah, potrivit Reuters.

Operațiunea a avut ca scop demonstrarea posibilității de a desfășura rapid capacități nucleare mobile pentru utilizări militare și civile.

Transportul a fost efectuat cu o aeronavă militară de tip C-17 Globemaster III, iar reactorul aparține companiei Valar Atomics, cu sediul în California. Microreactorul Ward a fost transportat fără combustibil nuclear, au precizat autoritățile.

Evenimentul marchează prima dată când guvernul american transportă un reactor nuclear – chiar și nealimentat – la bordul unui avion cargo militar. Reactorul și componentele sale au fost mutate de la o bază aeriană din California către Hill Air Force Base, Utah.

La bordul aeronavei s-au aflat secretarul Energiei, Chris Wright, și subsecretarul Apărării pentru Achiziții și Susținere Logistică, Michael Duffey.

Cei doi oficiali au descris operațiunea drept un pas important în evaluarea capacității de mobilizare rapidă a infrastructurii energetice nucleare.

Michael Duffey a declarat că exercițiul contribuie la consolidarea flexibilității energetice a armatei americane:

„Acest lucru ne aduce mai aproape de desfășurarea energiei nucleare atunci și acolo unde este nevoie, pentru a oferi luptătorilor noștri instrumentele necesare pentru a câștiga în luptă.”

Administrația președintelui Donald Trump a susținut extinderea producției interne de energie, iar reactoarele nucleare de mici dimensiuni sunt considerate una dintre opțiunile analizate.

În luna mai a anului trecut, președintele a emis patru ordine executive menite să accelereze implementarea tehnologiilor nucleare, în contextul creșterii cererii de energie asociate securității naționale și dezvoltării inteligenței artificiale.

În decembrie, Departamentul Energiei a anunțat acordarea a două granturi pentru sprijinirea dezvoltării reactoarelor modulare mici.

Susținătorii microreactoarelor afirmă că aceste sisteme pot furniza energie în zone izolate sau greu accesibile, reducând dependența de generatoare diesel care necesită aprovizionare constantă cu combustibil.

Tehnologia rămâne însă subiect de dezbatere. Criticii atrag atenția asupra costurilor potențial ridicate și asupra provocărilor economice.

Edwin Lyman, director pentru siguranță nucleară în cadrul organizației Union of Concerned Scientists, a declarat:

„Nu există un model de afaceri viabil pentru microreactoare, care – chiar dacă funcționează conform proiectării – vor produce electricitate la un cost mult mai ridicat decât reactoarele nucleare mari, ca să nu mai vorbim de surse regenerabile precum energia eoliană sau solară.”

Lyman a subliniat, de asemenea, că și reactoarele de mici dimensiuni generează cantități semnificative de deșeuri radioactive.

Potrivit directorului executiv al Valar Atomics, Isaiah Taylor, microreactorul Ward este „puțin mai mare decât un minivan” și poate produce până la 5 megawați de electricitate, suficient pentru alimentarea a aproximativ 5.000 de locuințe.

Taylor a precizat că reactorul va începe operarea în iulie, inițial la 100 kilowați, urmând să atingă un vârf de 250 kilowați în cursul acestui an, înainte de a crește gradual către capacitatea maximă.

Compania estimează că ar putea începe vânzarea experimentală de energie în 2027 și să devină complet comercială în 2028.

Chris Wright a declarat că Departamentul Energiei intenționează ca trei microreactoare să atingă „criticitatea” până la 4 iulie. Combustibilul pentru reactorul Valar va fi transportat de la Nevada National Security Site către instalația San Rafael.

În paralel, Departamentul Energiei poartă discuții cu mai multe state, inclusiv Utah, privind posibilitatea găzduirii unor facilități pentru reprocesarea combustibilului sau depozitarea permanentă a deșeurilor nucleare.

Oficialii au menționat că eliminarea definitivă a deșeurilor nucleare rămâne o problemă deschisă la nivel național.