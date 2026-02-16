Inflația a ajuns la 9,6%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 59% într-un an. România se află în recesiune tehnică

România a intrat în recesiune tehnică, pe fondul scăderii economice în două trimestre consecutive, în timp ce rata anuală a inflației rămâne la un nivel ridicat, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, a fost de 9,6%. În luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, rata anuală a inflației a fost de 9,7%.

„Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%”, arată datele INS.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026), față de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025), a fost de 7,7%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,86% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 0,91% față de decembrie 2025.

În această categorie, cele mai mari creșteri anuale de preț au fost înregistrate la cacao și cafea, care s-au scumpit cu 25,27% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 1,08% față de decembrie 2025.

Cartofii s-au ieftinit cu 10,77% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025, însă s-au scumpit cu 2,57% comparativ cu decembrie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,99% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 0,51% față de decembrie 2025.

Cea mai mare creștere anuală din această categorie a fost înregistrată la energia electrică, cu un avans de 59,33% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Comparativ cu luna decembrie 2025, prețul energiei electrice a scăzut cu 0,44%.

Serviciile s-au scumpit cu 11,59% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 1,56% față de decembrie 2025.

În această categorie, cea mai mare creștere anuală a fost consemnată latransportul CFR, cu un avans de 24,40% în ianuarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.