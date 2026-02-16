Economie

Inflația a ajuns la 9,6%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 59% într-un an. România se află în recesiune tehnică

Comentează știrea
Inflația a ajuns la 9,6%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 59% într-un an. România se află în recesiune tehnică Sursa foto: pixabay.com
Din cuprinsul articolului

România a intrat în recesiune tehnică, pe fondul scăderii economice în două trimestre consecutive, în timp ce rata anuală a inflației rămâne la un nivel ridicat, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, a fost de 9,6%. În luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, rata anuală a inflației a fost de 9,7%.

Indicele prețurilor de consum și rata medie anuală

„Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%”, arată datele INS.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026), față de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025), a fost de 7,7%.

Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă

Mărfurile alimentare: scumpiri la cafea și cacao, ieftiniri la cartofi

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,86% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 0,91% față de decembrie 2025.

În această categorie, cele mai mari creșteri anuale de preț au fost înregistrate la cacao și cafea, care s-au scumpit cu 25,27% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 1,08% față de decembrie 2025.

Cartofii s-au ieftinit cu 10,77% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025, însă s-au scumpit cu 2,57% comparativ cu decembrie 2025.

Mărfurile nealimentare: energie electrică, creștere de peste 59% într-un an

Contoare inteligente

Sursa foto: dreamstime.com

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,99% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 0,51% față de decembrie 2025.

Cea mai mare creștere anuală din această categorie a fost înregistrată la energia electrică, cu un avans de 59,33% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Comparativ cu luna decembrie 2025, prețul energiei electrice a scăzut cu 0,44%.

Servicii. Transportul feroviar, cea mai mare scumpire

Serviciile s-au scumpit cu 11,59% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025 și cu 1,56% față de decembrie 2025.

În această categorie, cea mai mare creștere anuală a fost consemnată latransportul CFR, cu un avans de 24,40% în ianuarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

 

0
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Fiole cu substanță necunoscută, găsite într-un plic trimis la biroul lui Netanyahu
13:21 - Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
13:12 - Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
13:04 - Grindeanu condiționează susținerea reformei: Fără tăieri de salarii la medici, profesori și milițieni
12:57 - Giovanni Becali, ordine și disciplină după gratii. Ce a făcut omul de afaceri
12:49 - Negocierile de aderare la UE blocate pentru Chișinău: veto indirect al Ungariei sau lipsă de voință de a se detașa de...

HAI România!

La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!

Proiecte speciale