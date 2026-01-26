Economie

Facturi mai mari la energie, după un ianuarie geros. Ministrul Bogdan Ivan a confirmat

Facturi mai mari la energie, după un ianuarie geros. Ministrul Bogdan Ivan a confirmat
Consumul de gaze și energie electrică a înregistrat creșteri semnificative în luna ianuarie, ceea ce va influența valoarea facturilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat măsurile luate pentru evitarea unei majorări accelerate a prețurilor și a oferit detalii despre plafonarea actuală.

Creștere record a consumului de gaze

Bogdan Ivan a declarat  că, în această iarnă, s-a înregistrat o creștere record de 17% a consumului de gaze naturale.

„La nivel național am avut o creștere de 17% a consumului de gaze, lucru care este un record, cea mai rece iarnă din ultimii 5 ani de zile. Prețurile nu au crescut pentru că suntem în perioada în care avem plafonarea la 0,31 lei per kilowatt. Dar, în același timp, un consum mai mare aduce automat o factură mai mare pentru că s-a consumat mai mult gaz și mai multă energie electrică. Ceea ce este foarte clar este că până la 31 martie avem prețul plafonat la producător,” a spus Ivan la Digi 24.

Bogdan Ivan: Plafonul la gaze naturale, eliminat treptat

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursa foto: Captură video Facebook

Ministrul a adăugat că au fost luate măsuri pentru ca, de la 1 aprilie, să nu existe o creștere rapidă a prețurilor la gaze naturale.  „Astăzi, în piață, avem deja oferte sub prețul plafonat, la nivelul prețului plafonat și încă din septembrie anul trecut am început mai multe mecanisme comerciale prin care, împreună cu toți jucătorii din piață, cu producătorii de gaze naturale, cu transportatorii și cu operatorii din furnizarea de gaze naturale, am creat mecanisme de lichiditate în piață pentru ca de la 1 aprilie să nu avem o creștere accelerată a prețului la gaze naturale.

În situația puțin probabilă de a exista anumite perturbații pe piața internațională, pe care nu putem să le anticipăm, am creat deja un scenariu B, cel în care vom elimina treptat plafonul la gaze naturale, tocmai pentru a nu avea aceeași situație neplăcută ca și anul trecut, când s-a eliminat plafonul la energia electrică,” a mai precizat Bogdan Ivan.

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă

Meteorologii estimează că temperaturile medii se vor situa peste valorile obișnuite în ultima parte a lunii ianuarie și în cea mai mare parte a lunii februarie. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, excedentare în regiunile sudice și sud-estice, cu mici variații în restul țării.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie: temperaturi peste normal și precipitații excedentare, mai ales în sud și Carpații Meridionali.

Săptămâna 2 – 9 februarie: temperaturi medii peste normal în toate regiunile; precipitații excedentare în sud și est.

Săptămâna 9 – 16 februarie: temperaturi ușor mai ridicate decât normal, precipitații ușor excedentare, mai ales în sud-vest.

Săptămâna 16 – 23 februarie: valori termice ușor peste medie; precipitații apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

