Discuțiile SUA–Iran încep la Geneva, sub presiunea riscurilor militare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că va fi implicat „indirect” în discuțiile cu miză ridicată dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului, programate pentru marți la Geneva, potrivit Reuters.

Afirmațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One. Liderul american a precizat că întrevede disponibilitate din partea Iranului pentru ajungerea la un acord.

„Voi fi implicat în acele discuții, indirect. Și vor fi foarte importante”, a spus Trump. Întrebat despre șansele unei înțelegeri, președintele american a adăugat că Teheranul ar fi interesat să negocieze: „Cred că vor să facă un acord”.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune accentuată în regiune. Potrivit oficialilor americani citați de Reuters, Washingtonul a desfășurat un al doilea portavion în Orientul Mijlociu.

Surse din cadrul administrației au afirmat că armata SUA ia în calcul inclusiv scenariul unei campanii militare susținute în eventualitatea în care discuțiile nu vor produce rezultate.

În același timp, diplomația iraniană a transmis mesaje privind obiectivele negocierilor. Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a anunțat într-o postare pe platforma X că se află la Geneva pentru „a obține un acord corect și echitabil”.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araqchi said there was ‘no other option but to negotiate,’ referring to nuclear talks with the US. His comments came a day after he said Iran will strike US bases in the Middle East if attacked by American forces https://t.co/m92tRQwv2b pic.twitter.com/QNYaJOY4ue — Reuters (@Reuters) February 8, 2026

Oficialul a subliniat limitele poziției Teheranului: „Ce nu este pe masă: supunerea în fața amenințărilor”.

Donald Trump a făcut referire la evoluțiile din vara precedentă, când Statele Unite au lovit situri nucleare iraniene.

„Nu cred că vor consecințele lipsei unui acord”, a afirmat președintele.

El a menționat și utilizarea bombardierelor strategice americane:

„Am fi putut avea un acord în loc să trimitem B-2-urile pentru a le elimina potențialul nuclear. Și a trebuit să trimitem B-2-urile”.

Comentariile actuale contrastează cu poziții exprimate anterior de liderul de la Casa Albă. Vineri, Trump evocase posibilitatea unei schimbări de regim în Iran și remarca dificultățile istorice ale dialogului bilateral.

Înaintea loviturilor americane din iunie, discuțiile nucleare dintre Washington și Teheran au stagnat pe fondul divergențelor privind îmbogățirea uraniului.

Statele Unite au cerut Iranului să renunțe la îmbogățirea pe teritoriul propriu, argumentând că aceasta ar putea facilita dezvoltarea unei arme nucleare. Iranul a respins solicitarea și a transmis că nu va accepta „îmbogățire zero”.

De asemenea, Washingtonul a semnalat intenția de a extinde aria negocierilor către teme non-nucleare, inclusiv programul de rachete al Iranului.

Teheranul a indicat că este dispus să discute exclusiv restricții asupra programului nuclear, în schimbul relaxării sancțiunilor, iar capacitățile balistice rămân „în afara discuțiilor”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) solicită de mai multe luni clarificări din partea Iranului cu privire la stocul de aproximativ 440 kg de uraniu puternic îmbogățit, după atacurile israeliano–americane.

Inspectorii AIEA au cerut reluarea completă a inspecțiilor, inclusiv în siturile Natanz, Fordow și Isfahan.

În plan regional, Iranul a organizat luni un exercițiu militar în Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru exporturile globale de petrol. Teheranul a avertizat în repetate rânduri că ar putea închide strâmtoarea ca reacție la eventuale atacuri.

Aflat într-o vizită în Ungaria, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că obținerea unui acord va fi complicată. „Cred că există o oportunitate de a ajunge la un acord pe cale diplomatică… dar nu vreau nici să o supraestimez”, a spus Rubio.

„Va fi greu. A fost foarte dificil pentru oricine să încheie acorduri reale cu Iranul”.

Discuțiile de la Geneva sunt așteptate să testeze posibilitatea relansării dialogului dintre cele două părți, pe fondul presiunilor diplomatice și militare din regiune.