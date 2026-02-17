International

Discuțiile SUA–Iran încep la Geneva, sub presiunea riscurilor militare

Comentează știrea
Discuțiile SUA–Iran încep la Geneva, sub presiunea riscurilor militareDonald Trump și Abbas Araghchi / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că va fi implicat „indirect” în discuțiile cu miză ridicată dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului, programate pentru marți la Geneva, potrivit Reuters.

Afirmațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One. Liderul american a precizat că întrevede disponibilitate din partea Iranului pentru ajungerea la un acord.

„Voi fi implicat în acele discuții, indirect. Și vor fi foarte importante”, a spus Trump. Întrebat despre șansele unei înțelegeri, președintele american a adăugat că Teheranul ar fi interesat să negocieze: „Cred că vor să facă un acord”.

Context tensionat înaintea întâlnirii de la Geneva

Declarațiile vin într-un moment de tensiune accentuată în regiune. Potrivit oficialilor americani citați de Reuters, Washingtonul a desfășurat un al doilea portavion în Orientul Mijlociu.

Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vizați de liderul PSD
Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vizați de liderul PSD
Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători
Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători

Surse din cadrul administrației au afirmat că armata SUA ia în calcul inclusiv scenariul unei campanii militare susținute în eventualitatea în care discuțiile nu vor produce rezultate.

În același timp, diplomația iraniană a transmis mesaje privind obiectivele negocierilor. Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a anunțat într-o postare pe platforma X că se află la Geneva pentru „a obține un acord corect și echitabil”.

Oficialul a subliniat limitele poziției Teheranului: „Ce nu este pe masă: supunerea în fața amenințărilor”.

Mesajele lui Trump și referirile la atacurile anterioare

Donald Trump a făcut referire la evoluțiile din vara precedentă, când Statele Unite au lovit situri nucleare iraniene.

„Nu cred că vor consecințele lipsei unui acord”, a afirmat președintele.

El a menționat și utilizarea bombardierelor strategice americane:

„Am fi putut avea un acord în loc să trimitem B-2-urile pentru a le elimina potențialul nuclear. Și a trebuit să trimitem B-2-urile”.

Comentariile actuale contrastează cu poziții exprimate anterior de liderul de la Casa Albă. Vineri, Trump evocase posibilitatea unei schimbări de regim în Iran și remarca dificultățile istorice ale dialogului bilateral.

Puncte sensibile pe agenda negocierilor de la Geneva

Înaintea loviturilor americane din iunie, discuțiile nucleare dintre Washington și Teheran au stagnat pe fondul divergențelor privind îmbogățirea uraniului.

Statele Unite au cerut Iranului să renunțe la îmbogățirea pe teritoriul propriu, argumentând că aceasta ar putea facilita dezvoltarea unei arme nucleare. Iranul a respins solicitarea și a transmis că nu va accepta „îmbogățire zero”.

De asemenea, Washingtonul a semnalat intenția de a extinde aria negocierilor către teme non-nucleare, inclusiv programul de rachete al Iranului.

Teheranul a indicat că este dispus să discute exclusiv restricții asupra programului nuclear, în schimbul relaxării sancțiunilor, iar capacitățile balistice rămân „în afara discuțiilor”.

Întrebări privind stocurile de uraniu

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) solicită de mai multe luni clarificări din partea Iranului cu privire la stocul de aproximativ 440 kg de uraniu puternic îmbogățit, după atacurile israeliano–americane.

uraniu radioactiv

recipient uraniu radioactiv / sursa foto: dreamstime.com

Inspectorii AIEA au cerut reluarea completă a inspecțiilor, inclusiv în siturile Natanz, Fordow și Isfahan.

În plan regional, Iranul a organizat luni un exercițiu militar în Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru exporturile globale de petrol. Teheranul a avertizat în repetate rânduri că ar putea închide strâmtoarea ca reacție la eventuale atacuri.

Rubio: S-ar putea ajunge la un acord diplomatic, dar va fi dificil

Aflat într-o vizită în Ungaria, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că obținerea unui acord va fi complicată. „Cred că există o oportunitate de a ajunge la un acord pe cale diplomatică… dar nu vreau nici să o supraestimez”, a spus Rubio.

„Va fi greu. A fost foarte dificil pentru oricine să încheie acorduri reale cu Iranul”.

Discuțiile de la Geneva sunt așteptate să testeze posibilitatea relansării dialogului dintre cele două părți, pe fondul presiunilor diplomatice și militare din regiune.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:23 - Anchetă în New Mexico: 2,5 milioane de dolari pentru elucidarea faptelor de la ranch-ul lui Epstein
09:12 - Rețeaua „Paznicii”. Cum fac milioane de euro foștii șefi IGI și MAI din importul de muncitori asiatici. Exclusiv
09:06 - Sorin Grindeanu a cerut explicații în Coaliție cu privire la Mercosur și programul SAFE. Oana Țoiu și Radu Miruță, vi...
08:59 - Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători
08:55 - Discuțiile SUA–Iran încep la Geneva, sub presiunea riscurilor militare
08:49 - Atenție pe Pârtie! Dr. Ion Bogdan Codorean: Top 5 greșeli care transformă schiorii în pacienți

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale