Statele Unite ale Americii (SUA) solicită o modernizare rapidă și profundă a infrastructurii militare a NATO. Obiectivul principal este facilitarea mutării trupelor și a echipamentelor din Europa de Vest către Flancul Estic, zonă considerată critică pentru gestionarea oricărui posibil scenariu de criză, conform Politico.

Declarațiile au fost făcute de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia. Reprezentantul american a subliniat că atenția strategică trebuie să se concentreze pe regiunile unde există cele mai mari riscuri. El a precizat că deciziile se iau în contextul în care administrația de la Washington derulează o analiză amănunțită asupra prezenței sale militare globale și europene.

În cadrul dezbaterilor, Whitaker a arătat că Europa se află pe locul al patrulea în lista priorităților strategice ale Statelor Unite. Înaintea continentului european se poziționează securitatea internă americană, emisfera vestică și zona Pacificului.

Reevaluarea Poziției Forțelor Amersicane vizează în mod special bazele militare învechite, eficientizarea lanțurilor de aprovizionare cu combustibil și modernizarea acordurilor juridice care reglementează staționarea trupelor americane. Un punct central al discuțiilor a fost mobilitatea militară, Whitaker făcând trimitere directă la consultările avute pe această temă cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

Nevoia de adaptare este amplificată de avertismentele oficialilor europeni, care susțin că Rusia ar putea dezvolta capacitatea de a ataca un stat membru NATO până la sfârșitul acestui deceniu.

Deși nu a anunțat măsuri concrete privind retragerea sau relocarea efectivelor americane, diplomatul a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul dorește o gestionare mult mai eficientă a resurselor pentru a evita suprasolicitarea militară.

„Superputerile şi marile puteri globale s-au confruntat, în mare parte, cu provocări atunci când s-au extins prea mult”, a spus Whitaker, adăugând că preşedintele SUA, Donald Trump, doreşte ca aliaţii să devină „capabili şi independenţi”.

Oficialul american a insistat asupra ideii că Statele Unite nu își abandonează partenerii, ci le cer acestora să își asume responsabilități mai mari în propria securitate.

„Statele Unite nu fac un pas înapoi. Vă cerem doar să faceţi un pas înainte”, a spus el.

Whitaker a taxat statele partenere care nu alocă suficiente fonduri pentru sectorul de apărare. El a exemplificat prin mesajul ferm transmis conducerii din Cehia, țară al cărei buget de apărare este estimat la 1,8% din PIB, sub pragul minim recomandat de NATO, de 2%. Avertismentul transmis guvernelor europene a fost clar: continentul continuă să aibă decalaje majore la capitolul capacităților militare autonome.

La rândul său, comisarul european Andrius Kubilius a pledat pentru reducerea dependenței de sprijinul american. El a evidențiat inițiativele Uniunii Europene de a dezvolta proiecte proprii în domenii precum apărarea împotriva dronelor, rețelele de comunicații prin satelit și sistemele avansate de supraveghere.

Apar însă și nuanțe privind arhitectura de securitate. Marcin Przydacz, consilier prezidențial polonez, a îndemnat statele din Europa de Vest să accelereze investițiile militare, dar a precizat că rolul decisiv în apărarea colectivă trebuie să aparțină în continuare NATO, și nu structurilor Uniunii Europene.