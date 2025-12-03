Mélenchon sau Glucksmann? Duelul extremelor poate decide viitorul Franței

La circa 17 luni înainte de alegerile prezidenţiale programate în Franţa pentru primăvara lui 2027, scena politică de stânga se află într-o luptă publică intensă, potrivit Brussels Signal.

Cele două personalităţi care aspiră să devină candidatul de stânga care să rivalizeze cu extrema dreaptă — Jean‑Luc Mélenchon şi Raphaël Glucksmann — sunt într-o confruntare deschisă.

De o parte, Mélenchon, veteran al politicii franceze și lider al extremei stângi radicale; de cealaltă, Glucksmann, europarlamentar pro‑NATO, reprezentant al unei aripi mai modera­te și pro‑europene a stângii.

Mélenchon, în vârstă de 74 de ani, este un susținător al politicii de extremă stânga radicală, cu istoricul său de trei candidaturi prezidenţiale — aproape de a ajunge în turul al doilea în 2022.

În campaniile sale, el a pledat pentru majorarea salariului minim, reducerea vârstei de pensionare, ieşirea din NATO.

În schimb, Glucksmann, 46 de ani, europarlamentar și susţinător al consolidării Europei și al cooperării militare, propune reforme economice, reducerea cheltuielilor publice, iar reforma sistemului de pensii figurează printre priorităţi.

Conflictul reflectă aceste divizări ideologice: Mélenchon îl atacă pe Glucksmann numindu-l „fanatic beligerant” („fanatic warmonger”) şi „copilul preferat al vacuităţii mediatice”.

Glucksmann, la rândul său, îl acuză pe Mélenchon că este „un patriot fals care preferă spinul Kremlinului” şi că are o viziune idealizată asupra regimurilor autoritare din Moscova sau Beijing, transformând disputa într-un duel nu doar politic, ci de viziuni despre democraţie.

Conform ultimelor sondaje, liderul de extremă dreaptă Jordan Bardella, de la Rassemblement National (RN), conduce detaşat.

Un sondaj publicat la sfârşitul lui noiembrie 2025 arată că Bardella ar câştiga primul tur cu aproximativ 35–36%, iar la turul al doilea ar învinge orice adversar, inclusiv Glucksmann sau Mélenchon.

În două scenarii ipotetice de al doilea tur: Bardella l-ar învinge pe Glucksmann cu 58% la 42%, iar pe Mélenchon cu 74% la 26%.

Aceste date subliniază riscul major pentru stânga — fragmentarea candidaturilor ar putea reduce semnificativ şansele unei prezenţe competitive în finală, iar favorit pare a rămâne dreapta populistă.

Glucksmann pariază pe atragerea electoratului moderat, fost susţinător al centrului sau al partidelor social‑democrate, dezamăgit de politicile contemporane.

În unele sondaje a reuşit să atragă un procent semnificativ dintre cei care anterior îl susţineau pe actualul preşedinte sau partidele centrist‑sociale.

Pe de altă parte, Mélenchon se bazează pe mobilizarea electoratului urban, din clasele muncitoare, zone unde prezenţa la vot este istoric scăzută, dar unde el are susţinători fideli — sperând că, în turul decisiv, mobilizarea va creşte.

Observatorii electorali avertizează că prezenţa a doi candidaţi importanţi de stânga — cu viziuni atât de divergente — ar putea duce la un split ce slăbeşte şansele oricăruia. După cum spune un analist:

„Alegerile prezidențiale anterioare au arătat că doi candidați nu pot coexista în stânga fără a-și cauza probleme unul altuia.”

Dacă niciunul dintre cei doi nu reuşeşte să impună o dominanţă clară, stânga riscă să rămână divizată, în timp ce dreapta populistă, condusă de Bardella, pare pregătită să profite.

Până la deschiderea oficială a campaniei pentru 2027 mai sunt câteva luni. Între timp, bătălia dintre Mélenchon şi Glucksmann serveşte, în fapt, o primă de selecţie naturală pentru stânga franceză.

Rămâne de văzut dacă unul dintre ei va reuşi să capteze susţinerea majoritară a partidelor și a electoratului de stânga — realizând unificarea — sau dacă disputa va menţine stânga fragmentată, permiţând dreptei să se impună fără concurenţă reală.

Interdicţia de cinci ani care îl vizează pe liderul de la RN, Marine Le Pen, face ca Bardella să fie practic candidatul principal al extremei drepte.

Centrul politic, reprezentat de foşti premieri precum Édouard Philippe sau Gabriel Attal, înregistrează scăderi de popularitate, ceea ce ar putea consolida poziţia candidaţilor de stânga sau a extremelor.