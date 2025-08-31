International Meghan, sub lupa publicului. Lecții de autenticitate de la o fostă apropiată







Meghan se confruntă cu un val de critici după lansarea celui de-al doilea sezon al serialului său Netflix, „With Love”, iar sfaturile unei vechi prietene vin într-un moment cât se poate de oportun, potrivit DailyMail.

Fostul model și prezentatoare Lizzie Cundy îi recomandă ducesei să înceteze să se compare cu alte personalități publice și să-și regăsească propria identitate, în loc să caute aprobarea publicului.

Lizzie Cundy, care a cunoscut-o pe Meghan în 2013 la un eveniment caritabil din Londra, descrie fostul său amic ca fiind „foarte amuzantă și cu suflet bun” la acea vreme.

Cu toate acestea, Cundy susține că Meghan a pierdut din naturalețe după ce a intrat în atenția publicului și s-a implicat în relația cu Prințul Harry.

Fosta prezentatoare sugerează că ducesei îi este greu să se relaxeze în mod autentic, fiind constant comparată cu Prințesa de Wales, Kate Middleton.

În interviurile recente, Cundy a declarat că Meghan „trebuie să înceteze să fie amărâtă, să nu mai fie furioasă și să lase în urmă sentimentul de victimă”.

Această recomandare se bazează pe observațiile făcute de Cundy în anii anteriori, când Meghan părea mult mai deschisă și autentică.

În plus, Cundy consideră că Meghan ar beneficia dacă ar urma exemplul Prințesei Kate în ceea ce privește calmul și echilibrul în fața publicului.

Critica asupra serialului „With Love” a fost acidă: un critic a descris seria drept „o poveste în căutarea unui sens, prezentată de o femeie care are nevoie de niște bani”.

În ciuda acestei evaluări, Meghan a continuat să promoveze proiectul, susținând că tematica centrală a show-ului este prietenia.

Cundy insistă că Meghan nu trebuie să mimeze o imagine de lifestyle guru, precum Martha Stewart, ci să fie sinceră în ceea ce privește cine este cu adevărat.

Fosta prietenă mai amintește cum, la prima lor întâlnire, Meghan a întrebat dacă cunoaște „bărbați celebri”, explicând că era singură și „iubea bărbații englezi”.

Această anecdota subliniază naturalețea și umorul de altădată, trăsături pe care, potrivit lui Cundy, Meghan ar trebui să le recupereze.

Sfaturile lui Lizzie Cundy vin într-un moment crucial pentru Meghan, având în vedere tensiunile din presa internațională și comparațiile constante cu alte figuri regale.

Recuperarea unei imagini autentice ar putea să-i consolideze poziția nu doar în domeniul divertismentului, dar și în plan social și cultural.

Experții media sugerează că personalitățile publice care își asumă vulnerabilitatea și autenticitatea reușesc să mențină o legătură mai puternică cu publicul.

Astfel, dacă Meghan va lua în considerare aceste sfaturi, este posibil să-și transforme percepția negativă într-o oportunitate de redefinire a imaginii sale.

În plan global, exemplul ei ar putea influența modul în care celebritățile gestionează presiunea comparativă și așteptările publice.