Măsuri pentru temperarea inflației în Austria. Țara pregătește reduceri de TVA și plafonări la energie

Austria pregătește un amplu pachet de măsuri fiscale și de sprijin pentru consumatori, în încercarea de a tempera una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro. Guvernul de la Viena a decis înjumătățirea TVA deja redusă la alimentele de bază și reducerea cu aproximativ o treime a costurilor la electricitate, într-un context economic și politic tensionat, relatează Bloomberg.

Coaliția de guvernare din Austria, aflată într-o situație delicată, a ajuns recent la un acord privind un set de reduceri de taxe și subvenții menite să diminueze presiunea financiară asupra gospodăriilor și companiilor. Măsurile vin pe fondul eforturilor autorităților de a ține sub control inflația și de a contracara ascensiunea rapidă în sondaje a naționaliștilor de dreapta.

Potrivit anunțului oficial, TVA aplicată alimentelor de bază va fi înjumătățită, iar prețurile electricității pentru consumatorii casnici vor scădea cu aproximativ o treime. Programul urmează să fie implementat în următoarele șase luni. În paralel, pentru consumatorii industriali de electricitate, prețurile vor fi plafonate la 50 de euro pe MWh, un nivel comparabil cu subvențiile similare anunțate anterior de Germania.

Aceasta este a doua intervenție majoră a coaliției formate din Partidul Popular conservator, social-democrați și partidul liberal Neos într-un interval de o lună. În decembrie, guvernul a introdus o legislație care obligă companiile de utilități de stat să prioritizeze furnizarea de energie electrică la prețuri accesibile, în detrimentul maximizării valorii pentru acționari.

De la preluarea puterii anul trecut, autoritățile austriece au asistat la o accelerare a inflației peste nivelul înregistrat în alte state membre ale Uniunii Europene. O parte din această evoluție a fost pusă pe seama transferării către consumatori a costurilor generate de creșterile salariale accelerate. În luna decembrie, inflația anuală a încetinit la 3,9%, însă acest nivel rămâne aproape dublu față de media de 2% a zonei euro.

Începând de la mijlocul anului, TVA aplicată alimentelor de bază va scădea de la 10% la 5%, potrivit esmma-gazine.com. Decizia a fost salutată de Asociația Austriacă de Retail, în condițiile în care majoritatea alimentelor sunt deja supuse unei cote reduse de TVA de 10%, sub nivelul standard de 20%, dar peste cotele aplicate în alte state europene, precum Germania, Italia sau Malta.

Reducerea TVA va viza produse de bază precum pâinea, laptele, untul și ouăle, dar și numeroase tipuri de fructe și legume locale, a precizat vicecancelarul austriac. Conform estimărilor băncii centrale a Austriei, această măsură ar urma să conducă la o scădere a ratei inflației cu aproximativ 0,5%.

Austriecii s-au confruntat în ultimii ani cu costuri ridicate ale energiei, însă perspectivele se schimbă începând din primăvară. Din luna martie, peste 400.000 de gospodării vor beneficia de scăderi ale prețurilor la electricitate, notează The Local.

Verbund, cel mai mare furnizor de electricitate din Austria, a anunțat că va reduce tarifele pentru gospodării și companii cu aproximativ o treime. Pentru o gospodărie medie, cu un consum anual de 3.500 kWh, economiile sunt estimate la peste 200 de euro pe an. Anunțul vine în contextul adoptării, în decembrie, a unei noi legislații privind piața energiei electrice, care include o „garanție de reducere a prețurilor”, menită să asigure că scăderea prețurilor de pe piața angro este transferată către consumatori. Măsurile au fost luate și pe fondul întreruperii livrărilor de gaze din partea Rusia către Austria, în noiembrie 2024.

Pe lângă reducerile de costuri pentru contribuabili, cancelarul austriac Christian Stocker a anunțat că pachetul de măsuri va include și stimulente pentru atragerea industriei high-tech. Conform Bloomberg, o sumă de 2,6 miliarde de euro va fi alocată pentru domenii precum inteligența artificială, calculul cuantic și fotonica.

Totodată, autoritățile pregătesc adoptarea unei legislații care va permite circulația vehiculelor autonome pe drumurile din Austria. Măsurile vin într-un context politic sensibil, în care Partidul Libertății din Austria, de extremă dreapta, a înregistrat o creștere puternică în sondaje, cu un discurs axat pe costul vieții și migrație. Mandatul actualului guvern este programat să se încheie la finalul anului 2029.