Florin Chilian critică dur politica fiscală și acuză statul de presiune excesivă asupra populației

Florin Chilian a lansat un mesaj extrem de critic la adresa clasei politice și a politicilor fiscale asociate actualei guvernări, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Artistul descrie o Românie aflată sub presiunea taxelor ridicate, a inflației accelerate și a unor decizii guvernamentale pe care le consideră profund dezechilibrate din punct de vedere social.

Mesajul său vine într-un context economic tensionat, marcat de scumpiri în lanț și de nemulțumiri tot mai vizibile în rândul populației active. Chilian susține că povara fiscală a ajuns la un nivel care afectează direct nivelul de trai, în special pentru cei care muncesc pe venituri mici sau medii.

În mesajul său, Florin Chilian atrage atenția asupra creșterii accelerate a prețurilor la energie, combustibili și bunuri de bază, pe care le pune în legătură directă cu politicile fiscale și cu nivelul ridicat al taxelor și accizelor. Artistul afirmă că statul colectează o parte disproporționat de mare din valoarea produselor, indiferent de domeniu.

O critică centrală vizează impozitarea muncii, pe care Chilian o consideră excesivă și demotivantă. Potrivit afirmațiilor sale, România ar fi ajuns în topul statelor europene în ceea ce privește taxarea salariilor mici, situație care ar contribui direct la fenomenul sărăciei în muncă.

Artistul face referire și la decizii bugetare care, în opinia sa, afectează direct categoriile vulnerabile. În mesaj sunt menționate reduceri sau blocaje ale unor forme de sprijin destinate copiilor, gravidelor, persoanelor cu boli grave sau cu dizabilități, precum și dificultăți apărute în sistemul de burse.

Florin Chilian leagă aceste măsuri de un sentiment general de abandon social și susține că statul prioritizează cheltuieli externe sau decizii politice în detrimentul problemelor interne urgente.

Tonul postării este unul radical, artistul sugerând existența unei rupturi profunde între populație și cei aflați la putere. El transmite ideea că presiunea fiscală și lipsa de echitate în distribuirea resurselor au atins un punct critic, dincolo de care încrederea cetățenilor nu mai poate fi recuperată ușor.

Criticile sunt îndreptate explicit către direcția politică actuală și către politicile promovate de lideri guvernamentali, printre care este menționat și Ilie Bolojan, în contextul deciziilor fiscale recente.

„Nu poti lua la intruna de undeva fara sa pui ceva la loc ma prostilor!

Inflatia este uriasa.

Preturile au explodat.

Taxele si accizele reprezinta mai mult de 60% din pretul produselor, nici nu mai conteaza ca vorbim despre energie sau combustibili sau orice alt ceva.

TVA marit la carburanți, energie și gaze, la absolut tot de fapt.

Au pus taxa pe boala.

Au suprataxat munca - muncești 2 ore, plătești cât pentru 8 ore!

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la impozitarea muncii și la sărăcia în muncă. Taxarea pe salariul minim este în România peste 42%.

Au tăiat bani de la copii nenascuti, de la gravide, de la bolnavii de cancer.

Au blocat bursele de merit, taxele au explodat.

Au tăiat fondurile de la copiii bolnavi de SIDA, cei cu dizabilități ca să trimită 50 de milioane de euro în Ucraina!

In semestrul doi din 2025, dupa ce s-au crescut taxele, Romania a primit cele mai mici sume nete de la UE din ultimii 10 ani.

O scadere cu 85% fata de media semestrelor din ultimii 10 ani.

România trimite din nou 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei.

Batrinii inghetati in casa ies sa moara de frig prin tramvaie unde "e mai cald".

Gata ba cretinii dracului!

Vaca aia de o tot mulgeti voi a inceput sa dea sange, nu lapte!

Nu mai da lapte demult idiotilor! Cat o mai mulgeti?!

Bube negre, noroi si puroi o sa va dea sa mancati, sa crapati in voi!

#Bolojan e, gata ba!”