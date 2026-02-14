Mărturii terifiante ale fiicei Mariei Câmpina: Ce se întâmplă cu fetele care înșală, în tradiția rromă

Femeile rrome care ar fi avut aventuri cu alți bărbați în afara căsătoriei ar fi trecut prin adevărate chinuri. Pe vremuri, lucrurile erau la fel de dure cum sunt acum în anumite țări arabe, în ceea ce le privește pe femei.

Potrivit Atenei, fiica Mariei Câmpina, femeile care înselau într-o căsătorie, aveau viața extrem de grea. ”În primul rând fata ar fi fost tunsă la zero. Iar mai apoi era mutilată, în general la față. O cicratice, dar asta pe vremurile strămoșilor noștri”.

Acum lucrurile s-au schimbat simțitor. ”Dar în ultimul timp nu se mai practică asemenea lucruri. Asta pentru că mai este și legea care își spune cuvântul, legea românească. Și nu mai vor nici oamenii noștri să aibă probleme, ci merg la judecată. Și după caz, dacă se femeia înșală plătește daune morale, este izgonită din familie, chiar dacă are copii, este izgonită din casă. Este foarte complicat pentru ea să își mai găsească casă sau liniște”, a mai spus vrăjitoare.

În cazul bărbaților lucrurile stau total diferit. ”Bărbatul nu poate fi judecat decât dacă se duce de tot cu o femeie și părăsește casa, soția și copiii. Dacă pleacă la amantă și formează o altă familie atunci devine o mare problemă.

Dar dacă se duce prin vecini nu e nicio problemă. Dar acasă să fie bărbat, să nu știe nevasta, să se comporte frumos cu ea. Sunt multe soții care nu le place să aibă un bărbat care nu e căutat. Dacă e căutat și văzut se fălește cu soțul ei”, a mai explicat aceasta.

Pe de altă parte și tradiția rromă care prevedea ca nunțile să aibă loc cu miri extrem de mici s-a schimbat. ”Am zis să nu îi mai căsătoresc mici, ci la 19 ani, să decidă singuri, dar eu să fiu de acord dacă fata e în regulă.

Tatăl lor mai întâi de toate are cuvântul, dar și eu trebuie să văd să simt, dacă e în regulă. ce abilități are. Înainte de la 14 ani se făceau nunți. Și la 30 de ani deveneau și bunici. La pletoși, țiganii cu plete, cei cu bani în păr încă se mai poartă”, a concluzionat Atena.