Elena Ceaușescu îi făcea cadouri vrăjitoarei Maria Câmpina. Ce voia în schimb, potrivit fiicei celebrei ghicitoare

Nicolae și Elena Ceaușescu. Sursa foto: arhiva companiei
Fata Mariei Câmpina a povestit la un podcast faptul că mama ei a primit de la Elena Ceaușescu haine de blană. Ea a povestit și ce i-a cerut dictatoarea vrăjitoarei în schimbul favorilor.

Maria Câmpina susținătoarea Elena Ceaușescu

Fata vrăjitoarei a explicat că o vedea pe dictatoare de când era mică în curtea lor. Cu toate acestea, târziu i-a spus mama ei, cine era doamna care venea des la ea.

Regina magiei albe, în doliu chiar de 8 martie. Vrăjitoarea Maria Câmpina: „Avea o infecție în piele”

”Când am crescut mai mare, când deja eram o femeie, mai târziu după Revoluție, mi-a spus mama că era Elena Ceaușescu. Și haina ei pe care i-am văzut-o i-am spus că seamănă cu haina Elenei Ceaușescu. Și mi-a spus că ea i-a dat cadou, o are și la ora actuala. Nu este o laudă. Dar Elena Ceaușescu venea să îi facă ritualuri să îi placă poporul pe ea și pe dictator”, a povestit aceasta.

Ajutor până la demolare

Cu toate acestea, demolările pe care le-au inițiat dictatorii nu i-au picat bine Mariei Câmpina. ”Mama i-a ajutat până la un punct. Și să vă spun secretul meu, dacă vă aduceți aminte, atunci erau cu demolările. Atunci erau cu demolările și nu iertau pe nimeni cu demolarea. Și a venit o femeie din Otopeni, Parascheva se numea, o țărancă, avea și vacă, avea de toate.

Și venea pe capul mamei mele și îi spunea: ”măi, Maria, măi, Maria Câmpina ce faci? O să ne dărâme casele, o să ne demoleze”, deci era o mare frică. Să vă spun cinstit și la noi se apropia demolarea, iar conacul nostru, de familie, se afla într-un teren arabil”, a mai spus fata vrăjitoarei.

30 de ani a fost în slujba Elenei

Atena a mai spus că timp de 30 de ani mama ei s-a ocupat de dictatori. ”Asta era cea mai mare durere să ne demoleze conacul. Iar acea femeie Paraschiva, venea la mama să facă ritualuri ca să moară Elena Și Nicolae Ceaușescu să nu ne mai demoleze.

Mama i-a ținut în vrăji de magie albă să nu pățească nimic, până a venit vorba de demolare. Atunci și-a luat mâna de pe ei, nu le-a spus, dar a prevăzut în cărți sângele care urma să curgă. mama nu Făcea rău, că îi era frică de Dumnezeu, că are 9 copii. Dar i-a ținut 30 de ani sub aripa ei”.

