Regina magiei albe, în doliu chiar de 8 martie. Vrăjitoarea Maria Câmpina: „Avea o infecție în piele”

Maria Câmpina a făcut primele declarații despre pierderea pe care a suferit-o, aceasta fiind extrem de îndurerată. Trăenică Pandeluş (Hoby) a murit chiar de 8 Martie.

„Astăzi este o zi îndurerată pentru mine și toată familia mea! Azi s-a stins din viață cea mai puternică persoană, și anume, bătrânul nostru, tataie Hoby, regele țiganilor din România! Dumnezeu să te ierte, tataie. Îți mulțumim pentru numele frumos pe care l-ai lăsat în urmă”, a scris Marin Solomon, unul din nepoții văduvei Maria Câmpina.

Vrăjitoarea Maria Câmpina: „Avea o infecție în piele”

Maria Câmpina a mărturisit că soțul ei era destul de bolnav în ultima perioadă, iar tratamentele pe care le-a urmat pentru afecțiunea sa se pare că nu au fost prea eficiente.

„E adevărat că a decedat acum o oră. A fost mai bolnav de ceva vreme. Avea o infecție în piele. Am fost și în Turcia, și în Franța. Am urmat tratament după tratament și am sperat să se facă bine. Dumnezeu să-l ierte, ce să mai zic. Suntem aici cu toții, lume adunată, neamuri, nepoți”, a spus Maria Câmpina.

Hoby a fost judecător al rromilor

Maria Câmpina a povestit despre cea mai frumoasă amintire pe care o are cu soțul ei: „Nu o să uit când am sărbătorit de Sfântă Mărie, cu lăutarii… Nu voi uita nunta noastră niciodată. Noi ne-am căsătorit în anul 1969, pe 21 septembrie. A trecut multă vreme împreună. Am dus o viață fericită. Avem 9 copii, peste 50 de nepoți, e o familie mare, se numește familia regală.

Eu sunt Maria Câmpina – regina magiei albe, iar Hoby a fost judecător al rromilor. Împreună judecam, mergeam la oameni, la toată lumea. Noi împăcam oamenii care aveau discuții, nu mergeam la tribunal. A murit la 74 de ani, încă era în putere, dar uite, cu boala asta care s-a declanșat de la Covidul ăla…”, a declarat Maria Câmpina.

Elena Ceaușescu ar fi fost avertizată de Maria Câmpina că va muri, cu două luni înainte de Revoluție, dar nu a ascultat: „A tras cartea neagră. E vărsare de sânge!”

Cum a cunoscut-o Maria Câmpina pe Elena Ceauşescu

Maria Câmpina, regina magiei albe, a vorbit despre legătura pe care a avut-o cu Elena Ceaușescu: „Elena Ceaușescu, cu șoferul ei, cu femeia în mașină, la 11 noaptea a venit la mine. A venit la mine și m-a descoperit, și am tras cartea de tarot și mi-a spus «vreau să fii la supravegherea mea cât vom trăi aici».

A intrat, eu m-am speriat când am văzut-o, că a venit femeia asta cu ea, peste mine. Atunci era domnitoarea țării, te speriai că vine peste tine, și nu era voie să ghicim oriunde cu dictaturile, atunci. Și a intrat în casă și spun :«De ce ai venit cu doamna Elena aici?». «Nu te speria», a zis, «N-am venit cu ea cu răutate, are și ea nevoie de ajutorul tău».

Ea credea în ghicitul în cărți. Și atunci când a venit a spus: «Nu te speria, stai liniștită, am venit la tine, m-a adus vecina mea că tu i-ai făcut bine. Vreau să mă ajuți. Vreau să fii la supravegherea mea cât vom sta. Și tu o să fii de mine supravegheată». Eu am rămas așa… «Bine, doamna Elena, cu ce dorești să te ajut?»

«Vreau să nu fie lumea cu ochi răi pe noi, vreau ce zic eu să zică și Ceaușescu, și unde mă duc eu, să fiu lângă el, picior la picior, fără mine să nu facă nimic». Dorea să fie de Ceaușescu iubită și ascultată și să țină la ea în continuare, și ce-o zice ea, să zică și el, după ea. Să conducă ea cu el, împreună”, a povestit Maria Câmpina, potrivit fanatik.ro.