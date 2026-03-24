Momentul stânjenitor de la Casa Albă, când Elena Ceaușescu a vrut să se impună ca mare om de știință

În aprilie 1978, Nicolae și Elena Ceaușescu au efectuat o vizită oficială de stat la Washington, la invitația președintelui Jimmy Carter. Era unul dintre momentele de vârf ale relațiilor româno-americane din perioada Războiului Rece.

România era privită ca un stat comunist „disident” față de Moscova, iar Ceaușescu beneficia de o anumită simpatie în Occident. Dar vizita a rămas în memoria diplomaților occidentali și a presei nu atât pentru discuțiile politice, cât pentru comportamentul Elenei Ceaușescu, care a încercat cu orice preț să se impună ca un om de știință de renume mondial.

Elena Ceaușescu, care deținea titlul oficial de academician și era șefa Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, sosise la Washington cu o agendă clară: dorea să fie recunoscută ca savant chimist de talie internațională. În România, propaganda o prezentase deja ca pe o cercetătoare genială, autoare a zeci de lucrări și inventatoare a unor procese revoluționare în chimie. În realitate, pregătirea ei științifică era extrem de limitată, iar majoritatea „lucrărilor” îi purtau numele fără ca ea să fi contribuit substanțial.

Pe parcursul vizitei, Elena a insistat să participe la întâlniri și discuții pe teme științifice și tehnologice. Surse diplomatice americane și britanice au consemnat ulterior că intervențiile ei au provocat momente de profundă stânjeneală. Ea vorbea cu autoritate despre chimie, polimeri și procese industriale, dar lipsa de substanță și erorile evidente erau vizibile pentru orice specialist prezent.

Diplomații occidentali notați în rapoarte confidențiale că Elena Ceaușescu părea să recite fraze învățate pe de rost, fără să înțeleagă profund conceptele pe care le enunța. Într-o întâlnire cu oficiali americani din domeniul științei, ea a făcut afirmații care au provocat priviri perplexe și tăceri stânjenitoare din partea gazdelor. Un diplomat american a descris scena ca fiind „dureroasă” pentru cei care știau adevărul despre pregătirea ei reală.

Pretențiile Elenei nu erau noi. Încă din anii '70, regimul de la București depusese eforturi intense pentru a obține titluri și recunoașteri academice occidentale pentru ea. Universități prestigioase din Statele Unite și Marea Britanie au refuzat însă să-i acorde doctorate onorifice sau calități academice, considerând că ar compromite standardele științifice.

Raportul CIA din perioada respectivă, declasificat ulterior, menționează explicit nemulțumirea Elenei față de nivelul recunoașterii pe care îl primea în Statele Unite. Ea se aștepta la o primire academică de nivel înalt la Washington, dar a trebuit să se mulțumească cu o propunere mai modestă din partea Illinois Academy of Sciences, pe care a respins-o inițial cu dispreț.

Vizita la Casa Albă a reprezentat apogeul cultului personalității cuplului Ceaușescu în relațiile internaționale. Nicolae Ceaușescu era primit cu onoruri de stat, iar Elena încerca să se poziționeze ca egală intelectuală a liderilor occidentali. Diferența dintre imaginea construită la București și realitatea percepută în Occident a devenit însă flagrantă.

Diplomații americani și britanici au raportat cu amuzament și jenă cum Elena intervenea în discuții tehnice cu afirmații goale sau copiate din lucrări scrise de alții. Aceste episoade au contribuit la deteriorarea imaginii regimului Ceaușescu în Occident, chiar dacă relațiile economice și politice au continuat încă câțiva ani.

Momentul stânjenitor de la Casa Albă nu a fost izolat. El s-a repetat și în alte vizite oficiale, inclusiv în Marea Britanie în iunie 1978, unde regina Elizabeth a II-a a trebuit să gestioneze cu delicatețe pretențiile cuplului Ceaușescu.

Peste ani, după execuția din decembrie 1989, multe dintre titlurile și distincțiile academice acordate Elenei Ceaușescu au fost retrase sau declarate nule.