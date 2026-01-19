Politica

PSD pune presiune pe Coaliție: Ieșirea de la guvernare rămâne o opțiune. Mai este și varianta de înlocuire a actualului premier

PSD pune presiune pe Coaliție: Ieșirea de la guvernare rămâne o opțiune. Mai este și varianta de înlocuire a actualului premierPSD. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a declarat, luni, că scenariul ieșirii Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției. „Nu vom rămâne în orice condiții! Deci, îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu se mai joace cu focul!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Budăi: „Sufletește vorbind, aș ieși mâine de la guvernare”

Fostul ministru a afirmat că, de fiecare dată când critică deciziile Guvernului Bolojan, este întrebat de ce PSD nu iese de la guvernare. El a subliniat că, dacă decizia i-ar aparține, ar ieși chiar mâine de la guvernare.

„Sufletește vorbind, aș ieși mâine de la guvernare! Nu mă regăsesc deloc în aceste politici de austeritate, total contraproductive pentru societate și pentru economie. De aceea îmi exprim public obiecțiile! Ar fi fost mai simplu să tac, să mă fac că nu văd. Dar consider că trebuie să vorbesc, să îi reprezint pe cei care m-au votat”, a declarat acesta.

Fostul ministru a explicat de ce a rămas la guvernare PSD

În acest context, Budăi a afirmat că PSD a rămas la guvernare deoarece o asemenea decizie nu este deloc simplă.

„De ce a rămas totuși PSD la guvernare? Pentru că o astfel de decizie nu este deloc simplă, iar dacă nu o pregătim bine, în loc să rezolvăm problemele, s-ar putea să le agravăm. Nu putem face pasul 1, fără să ne gândim și la pasul 2. Riscăm să provocăm o criză politică și economică, cu creșterea dobânzilor, a cursului valutar, a șomajului care i-ar lovi cel mai tare exact pe cei care ne cer acum să ieșim de la guvernare. Nu îmi doresc acest lucru!”, a spus acesta.

Marius Budăi

Marius Budăi. Sursa foto: Facebook/Marius Budăi

Budăi: „Deci, îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu se mai joace cu focul”

Fostul ministru al Muncii a afirmat că scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției. „Nu vom rămâne în orice condiții! Deci, îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu se mai joace cu focul! Să înceteze să mai încalce Acordul Politic, cum au făcut-o cel mai recent când au susținut Acordul Mercosur, ignorând obiecțiile PSD”, a avertizat acesta.

De asemenea, Budăi a declarat că PSD se află într-un proces de consultare internă, în care analizează dacă va rămâne sau va ieși de la guvernare.

„Iar dacă vom decide să ieșim, atunci va trebui să avem o soluție și pentru pasul 2, astfel încât să rezolvăm problemele, nu să le agravăm! Mai este și varianta de înlocuire a actualului premier, care este contestat chiar din interiorul partidului său. Iar, din punctul meu de vedere, noua formulă ar putea fi fără USR, care s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, a mai scris acesta.

