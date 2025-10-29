Monden

Marilu Dobrescu a ajuns la psihiatru. Scandalul cu Iustin i-a pus capac

Marilu Dobrescu a ajuns la psihiatru. Scandalul cu Iustin i-a pus capacMarilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Sursa foto Captură video
Influencerița Marilu Dobrescu a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de scandalul public cu fostul său partener, Iustin Petrescu. Conflictul dintre cei doi, intens mediatizat, a ajuns și în instanță, iar acuzațiile reciproce au pus-o pe Marilu într-un adevărat punct de cotitură.

Marilu Dobrescu a ajuns la psihitru

Tânăra a dispărut de pe rețelele sociale luni bune și a ales să se concentreze asupra propriei sănătăți mintale. Marilu a spus că s-a dus la psihiatru și că i-a spus că nu are nicio problemă.

„Am vrut să îmi diagnostichez adhd-ul, încă sunt în proces, o să vă țin la curent. M-am căutat de toate la cap și credeți-mă că nu. M-am dus la psihiatru, la psiholog, am vrut să știu. Nu are fata voastră nimic. Pot să arăt pe hârtie”, a mărturisit influencerița.

Procesul continuă

Ea a explicat că vizitele la specialiști i-au oferit liniștea de care avea nevoie și că nu a primit niciun diagnostic. Marilu a mărturisit că experiența i-a oferit ocazia să se regăsească și să înțeleagă ce înseamnă să se pună pe primul loc, fără presiunea mediatică sau a așteptărilor altora.

În tot acest timp, Marilu s-a mutat în Australia, acolo unde a început o nouă etapă în viața sa personală. Totuși, scandalul trecut a lăsat urme adânci, iar influencerița a subliniat că nu mai dorește să vorbească despre fostul iubit sau despre evenimentele dramatice legate de relația lor.

„Am lăsat legea să își facă treaba. Nu vreau să mai discut despre trecutul acesta”, a spus ea.

Marilu Dobrescu și Tom Healy

Marilu Dobrescu și noul iubit,Tom Healy. Sursa foto Instagram

Marilu Dobrescu, despre noua relație

Pe lângă recuperarea psihologică, Marilu a fost ținta unor zvonuri legate de viața ei sentimentală. Unele surse susțineau că ar fi încheiat o căsătorie de conveniență cu iubitul australian pentru a rămâne în țară după ce și-ar fi pierdut viza de student.

„Presa a scris despre mine inclusiv că m-am căsătorit. Despre subiectul acesta nu zic nimic acum. Când am văzut din interes... efectiv am închis. Nu mai am timp, energie”, a spus influencerița pe Youtube.

