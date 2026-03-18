Marea Britanie nu-și mai finanțează cercetarea. Bosonul Higgs și tăierile bugetare

Marea Britanie se confruntă cu o situație tensionată în domeniul finanțării cercetării științifice, în special în sectorul fizicii particulelor și al astronomiei, potrivit BBC.

Propunerile recente de reducere a bugetelor alocate acestor domenii au generat îngrijorări în rândul comunității științifice, care avertizează asupra impactului pe termen lung asupra cercetării fundamentale și a poziției internaționale a țării în acest domeniu.

Deciziile analizate includ posibila retragere a contribuției britanice la unele dintre viitoarele modernizări ale acceleratorului Large Hadron Collider, precum și reducerea implicării în proiecte internaționale majore. Aceste măsuri vin într-un context în care cercetarea fundamentală, cunoscută și sub denumirea de „blue-sky research”, a stat la baza unor descoperiri esențiale pentru progresul științific global.

Importanța cercetării fundamentale a fost evidențiată la nivel global în 2013, când profesorul Peter Higgs a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Fizică, după confirmarea existenței bosonului Higgs în urma experimentelor realizate la CERN. La acel moment, Higgs declara: „Sper ca această recunoaștere a științei fundamentale să ajute la creșterea conștientizării valorii cercetării de tip blue-sky”.

Acest tip de cercetare urmărește înțelegerea mecanismelor fundamentale ale Universului, fără un scop practic imediat. De-a lungul timpului, astfel de studii au condus la descoperiri precum electronul, structura ADN-ului sau primele computere, care ulterior au stat la baza unor industrii de amploare.

În prezent, însă, direcția finanțării științei în Regatul Unit este subiectul unei dezbateri intense, în contextul unor suspiciuni privind redirecționarea fondurilor către domenii cu aplicabilitate economică directă.

Agenția UK Research and Innovation (UKRI) a introdus un nou sistem de alocare a fondurilor, structurat pe trei categorii: cercetare fundamentală, priorități guvernamentale – precum inteligența artificială și calculul cuantic – și dezvoltarea de produse comerciale. Ultimele două sunt încadrate în categoria cercetării aplicate.

În paralel, Science and Technology Facilities Council (STFC) a anunțat o reducere de aproximativ 30% a bugetului destinat fizicii particulelor și astronomiei. Conducerea instituției a explicat că această decizie a fost determinată de angajamente financiare anterioare și de presiuni economice, inclusiv inflația și fluctuațiile valutare.

Cu toate acestea, un cercetător implicat anterior în activitatea STFC contestă această justificare, afirmând: „Am avut întotdeauna bani pentru aceste proiecte. Nu înțeleg cum s-a ajuns la o reducere de 30% (...) fără o decizie de a diminua această parte a bugetului”.

Documente interne indică, de asemenea, „o schimbare majoră a finanțării de la cercetarea bazată pe curiozitate către domenii prioritare și programe direcționate”.

Reprezentanții UKRI resping ideea unei astfel de redirecționări. Profesorul Sir Ian Chapman a declarat: „Nu, aceasta nu este poziția UKRI. (...) Protejăm cercetarea bazată pe curiozitate”. El a calificat afirmațiile din documentele interne drept „o interpretare greșită”.

Ministrul științei, Lord Vallance, a susținut la rândul său că nu este vorba despre reduceri semnificative, ci despre o gestionare responsabilă a resurselor:

„Nu este corect să prezentăm această situație ca o reducere masivă. Nu este. Este vorba despre administrarea responsabilă a bugetului”.

Cu toate acestea, lipsa unor date clare privind evoluția finanțării a atras critici din partea parlamentarilor. Deputata Chi Onwurah a afirmat: „Comisia a fost foarte dezamăgită să afle că nu putem urmări efectiv cum se modifică această finanțare”.

Efectele acestor schimbări sunt deja resimțite în mediul academic. Dr. Simon Williams, fizician teoretician la Universitatea Durham, a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de cercetătorii tineri:

„Dacă cercetarea este eliminată din țară, am convingerea puternică că și industria va dispărea din țară”.

El a precizat că aproximativ 30 de fizicieni nu au reușit să obțină finanțare pentru a-și continua activitatea în Regatul Unit. În fața unei comisii parlamentare, Williams a declarat: „Omori copacul dacă îi îndepărtezi rădăcinile”.

La nivel mai larg, comunitatea științifică avertizează asupra consecințelor asupra participării Marii Britanii la proiecte internaționale majore. Astronomul regal al Scoției, Catherine Heymans, a descris situația drept „cu adevărat catastrofală și va fi devastatoare pentru Regatul Unit”.

În același sens, profesorul Jon Butterworth a calificat amploarea reducerilor drept „o amenințare existențială” pentru fizica particulelor din țară.