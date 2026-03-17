Starmer, pe urmele lui Trump, după ce i-a criticat tarifele. Londra pregătește taxe vamale mai mari pentru oțel

Guvernul britanic analizează creșterea semnificativă a taxelor vamale pentru oțelul importat, ca parte a unui plan mai amplu de sprijinire a sectorului siderurgic, aflat sub presiune, potrivit informațiilor publicate de Politico.

Potrivit unor surse din industrie, autoritățile de la Londra intenționează să limiteze mai strict cantitățile de oțel care pot fi importate, urmând ca produsele care depășesc noile praguri să fie taxate mai dur.

„Tariful va fi majorat la 50%, în concordanță cu măsurile luate de europeni, canadieni și americani”, a declarat un reprezentant important din mediul de afaceri, familiarizat cu planurile. Acesta a adăugat că vor exista „anumite excepții” pentru produsele pe care producătorii britanici de oțel nu le fabrică.

Oficialii le-au transmis deja producătorilor locali și companiilor care depind de oțel — din domenii precum construcțiile sau industria auto — să se aștepte la o taxare de până la 50% pentru importurile care depășesc noile limite, măsură descrisă ca fiind „probabil similară cu cea a Uniunii Europene”, potrivit unei a doua surse din industrie.

Ambele surse au dorit să rămână anonime, întrucât nu sunt autorizate să vorbească public despre acest subiect.

Planurile vin în contextul unor măsuri similare adoptate la nivel internațional. În octombrie anul trecut, Uniunea Europeană a anunțat reducerea semnificativă a cotelor pentru importurile de oțel din afara blocului comunitar și introducerea unui tarif de 50% pentru cantitățile care depășesc aceste limite.

Aceste schimbări fac parte dintr-o reformă mai amplă a mecanismelor de protecție comercială, cunoscute sub denumirea de „safeguards”, care urmează să expire atât în Uniunea Europeană, cât și în Regatul Unit la finalul lunii iunie, conform regulilor Organizației Mondiale a Comerțului.

Un nou pachet de măsuri ar urma să fie prezentat joi de oficialii de la Londra, pentru a înlocui actualul sistem de protecție. La începutul lunii februarie, un director din cadrul Tata Steel UK a spus parlamentarilor că guvernul „mai are opt săptămâni pentru a salva industria siderurgică britanică”, prin introducerea unor măsuri care să limiteze impactul importurilor ieftine, în special din China.

Pe de altă parte, importatorii de oțel se tem că nu vor beneficia de suficiente excepții în noul sistem. Potrivit unei surse din industrie, aceștia sunt „pregătiți pentru ce e mai rău”, în contextul în care restricțiile ar putea afecta lanțurile de producție din aval.

„Vor exista unele excepții, dar nu atât de multe pe cât sperau”, a afirmat reprezentantul din mediul de afaceri.

Autoritățile britanice susțin că lucrează la un plan amplu pentru stabilizarea sectorului siderurgic și protejarea locurilor de muncă.