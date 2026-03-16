12 persoane arestate la Londra, la protestul de Ziua al-Quds. Protestatarii au scandat „moarte IDF”

Sute de persoane s-au adunat duminică la Londra pentru a marca Ziua al-Quds, eveniment anual asociat susținerii cauzei palestiniene, potrivit The Times of Israel.

Autoritățile britanice au interzis însă marșul tradițional, invocând riscul de tulburări grave ale ordinii publice. În locul marșului a fost permisă doar o manifestație statică, supravegheată de un dispozitiv amplu de securitate.

Poliția Metropolitană a anunțat că 12 persoane au fost arestate, iar autoritățile investighează inclusiv scandări anti-Israel care ar fi fost rostite în timpul protestului. Evenimentul a avut loc într-un context regional tensionat în Orientul Mijlociu, marcat de confruntări militare și de schimburi de atacuri între Iran și forțe americane și israeliene.

Decizia de a interzice marșul anual a fost luată de guvernul britanic după avertismentele poliției privind posibile incidente. Ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a declarat că interdicția a fost adoptată pentru a „preveni tulburări grave ale ordinii publice”, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Este pentru prima dată din 2012 când o manifestație de tip marș este interzisă în capitala britanică. Poliția a permis totuși organizarea unui protest static, într-o zonă din apropierea Parlamentului. Aproximativ 1.000 de polițiști au fost mobilizați pentru a monitoriza situația și pentru a menține separarea între protestatari și contra-protestatari.

Participanții la demonstrația organizată pe malul sudic al râului Tamisa au purtat steaguri palestiniene și iraniene, precum și pancarte cu mesaje critice la adresa Israelului. Unele dintre acestea conțineau sloganuri precum „Stop crimele de război ale Israelului”, referindu-se la operațiunile militare din Gaza.

Jean Apps, o pensionară în vârstă de 81 de ani din Purley, sudul Londrei, a declarat pentru AFP: „Ce s-a întâmplat cu palestinienii este atât de nedrept.” Ea a adăugat că participă la protest și din cauza situației regionale: „Acum sunt aici și din cauza atacurilor ilegale asupra Iranului. Știu că Iranul nu este perfect, dar poporul iranian ar trebui lăsat să-și rezolve singur problemele.”

Potrivit imaginilor distribuite online, unii participanți au scandat „Moarte IDF”, referindu-se la Forțele de Apărare ale Israelului. Poliția a confirmat că aceste scandări fac obiectul unei anchete.

Șeful adjunct al Poliției Metropolitane, Ade Adelekan, a precizat că cele 12 arestări au fost efectuate pentru diverse infracțiuni, inclusiv „susținerea unei organizații interzise, tulburarea ordinii publice și comportament amenințător sau abuziv”.

„Investigăm și scandările făcute de un vorbitor în cadrul protestului”, a declarat acesta.

Marșul de Ziua al-Quds este organizat anual de organizația Islamic Human Rights Commission (IHRC). Reprezentanții acesteia au criticat decizia autorităților de a interzice marșul.

Organizația a afirmat că evenimentul reprezintă „o demonstrație internațională… în sprijinul palestinienilor și al tuturor celor oprimați din întreaga lume” și a descris decizia guvernului drept „una motivată politic”.

Pe partea opusă a râului Tamisa s-a desfășurat o contra-manifestație, unde participanții au arborat steaguri ale Israelului și Statelor Unite, precum și drapelul iranian cu simbolul Leul și Soarele, asociat cu perioada de dinaintea revoluției islamice din 1979.

Contra-protestatarii au scandat „Trăiască regele”, făcând referire la Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care trăiește în exil.

Shiva, un bucătar iranian de 37 de ani stabilit la Londra, a declarat că participanții la contra-protest susțin schimbarea regimului de la Teheran.

„Îl susținem pe regele Iranului și cerem Americii și Israelului să ne ajute să eliminăm IRGC”, a spus el, referindu-se la Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

El a adăugat: „Nu le pasă de oameni, ne ucid pur și simplu. Este un regim crud.”