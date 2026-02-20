România, aproape de record în construcții, dar cu vulnerabilități majore în 2026

România s-a evidențiat în 2025 ca lider european la ponderea construcțiilor în economie. Potrivit raportului anual al Colliers, sectorul construcțiilor a reprezentat aproape 9% din produsul intern brut, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, mult peste media de 5% înregistrată la nivelul statelor membre.

Aceasta confirmă că România a menținut un ritm intens al lucrărilor, în ciuda provocărilor economice și geopolitice din ultimii ani.

„Piața construcțiilor din România funcționează la o turație foarte ridicată, apropiată de maximele istorice”, a explicat Alexandru Atanasiu, partener la Colliers, subliniind că această intensitate a activității se datorează în special proiectelor publice de mari dimensiuni.

Potrivit raportului, segmentul ingineriei civile — care include infrastructură rutieră și marile unități spitalicești — a fost principalul motor al creșterii. În paralel, construcțiile nerezidențiale au crescut cu peste 11% față de 2024, apropiindu-se de nivelurile record din 2023. Sectorul rezidențial a înregistrat o expansiune de peste 12%, menținându-se constant peste nivelurile anterioare pandemiei.

Per ansamblu, activitatea din construcții aproape că s-a dublat comparativ cu perioada pre-pandemică, demonstrând că sectorul rămâne unul dintre cei mai dinamici ai economiei românești.

Chiar dacă nivelul activității este ridicat, 2026 aduce noi provocări. Introducerea unei taxe pe carbon pentru materialele de construcții importate din afara UE ar putea crește costurile cu 10–15%, iar majorările vor fi, cel mai probabil, transferate în prețul final al proiectelor.

Pe de altă parte, România depinde în continuare de importurile de oțel, aluminiu și alte metale, ceea ce face ca impactul taxei să fie semnificativ. În plus, contextul geopolitic a făcut aprovizionarea mai dificilă, iar prețurile unor materiale de bază, precum cuprul, au crescut cu peste 40% în 2025.

Sectorul construcțiilor a atins niveluri record în ceea ce privește forța de muncă, cu aproximativ 462.000 de angajați în iulie 2025, în creștere față de anul precedent. În ciuda presiunilor asupra salariilor, acestea rămân sub media altor țări din Europa Centrală și de Est, oferind companiilor o marjă limitată de manevră pentru a absorbi creșterea costurilor.

Potrivit Colliers, marjele operaționale rămân peste media Uniunii Europene, ceea ce ajută la amortizarea presiunilor, chiar dacă mediul economic rămâne dificil.

Consultanții Colliers estimează că piața construcțiilor va înregistra o evoluție mai echilibrată în 2026. Activitatea va fi în continuare susținută de investițiile publice, însă sectorul privat își ajustează deja planurile pentru a face față costurilor mai ridicate și posibilei încetiniri a finanțărilor. Stabilitatea politică și menținerea accesului la fonduri europene rămân esențiale pentru a păstra ritmul de creștere.