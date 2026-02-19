UE ar putea cere retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului și din alte state vecine Rusiei

Uniunea Europeană ar intenționa să solicite retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului, Belarus, Georgia și Armenia, în cadrul negocierilor pentru un eventual acord de pace cu Ucraina. Prevederea s-ar regăsi într-un document distribuit de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit RFE.

Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile și a securității continentului”, stabilește concesiile pe care Rusia ar trebui să le facă în cadrul discuțiilor diplomatice în curs cu Ucraina, negocieri mediate de Statele Unite. Textul detaliază atât aspecte militare, cât și politice, juridice și instituționale pe care Bruxellesul le consideră esențiale pentru stabilitatea pe termen lung a Europei.

Printre cerințele enumerate se află reducerea nivelului de trupe ruse și retragerea acestora din statele vecine, plata unor despăgubiri și necesitatea democratizării societății ruse.

În capitolul doi, intitulat „O Europă sigură și stabilă”, se stipulează că Rusia ar trebui să oprească „campaniile de dezinformare, sabotajul, atacurile cibernetice, încălcările spațiului aerian și amestecul în alegerile din teritoriile europene și din țările vecine”.

Un alt punct prevede că nu ar trebui să existe arme nucleare în Belarus și că trebuie interzisă „prezența militară rusă și desfășurările acesteia în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia”.

În ceea ce privește respectarea dreptului internațional, Uniunea Europeană solicită să nu fie acordată o amnistie generală pentru crimele de război. De asemenea, Bruxellesul cere acces deplin pentru anchetatorii internaționali în zonele unde se presupune că au fost comise astfel de crime, pentru documentarea faptelor. Totodată, se subliniază că nicio lege adoptată în Rusia nu trebuie să fie considerată superioară tratatelor internaționale semnate de Moscova și obligațiilor asumate la nivel global.

Primul capitol al documentului, intitulat „Rusia să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor”, prevede că, în eventualitatea în care Ucraina ar fi obligată, în cadrul negocierilor mediate de SUA, să își reducă efectivele militare sau să își retragă trupele din anumite zone, Rusia ar trebui să aplice măsuri similare.

Documentul mai stipulează că teritoriile ucrainene ocupate nu trebuie recunoscute oficial ca aparținând Rusiei și că aceste zone ar trebui demilitarizate.

Ultimele puncte ale documentului vizează situația politică internă din Federația Rusă. Se cere organizarea unor alegeri libere și corecte, cu monitorizare internațională, eliberarea tuturor prizonierilor politici, întoarcerea civililor și a copiilor deportați, garantarea libertății presei și abrogarea legii privind agenții străini.

De asemenea, este solicitată încetarea „falsificării istorice și a altor legi care criminalizează opoziția și delegitimează mass-media și societatea civilă independente”, precum și cooperarea deplină în anchetele privind moartea liderilor opoziției ruse, Alexei Navalnîi și Boris Nemțov.

Documentul urmează să fie analizat de ambasadorii Uniunii Europene pe 17 februarie, iar ulterior o parte dintre propuneri vor fi discutate de miniștrii de externe ai statelor membre, în cadrul reuniunii programate pentru 23 februarie, la Bruxelles.

În noiembrie 2025, premierul Alexandru Munteanu, aflat la Bruxelles, a declarat că Republica Moldova discută cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite un plan de reintegrare a regiunii transnistrene. Acesta a precizat că, deocamdată, nu poate oferi detalii suplimentare, însă planul ar include și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului.

Anterior, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a afirmat că Uniunea Europeană va identifica soluții pentru regiunea transnistreană astfel încât aceasta să nu constituie un obstacol în calea integrării europene. Declarațiile au fost făcute înaintea Forumului european pentru Extindere, desfășurat la Bruxelles.