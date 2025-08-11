Social Mare companie de stat caută director. Salariul fostului șef era de 44.000 lei pe lună, plus bonusuri







O mare companie de stat a dat anunț că organizează concurs pentru ocuparea postului de director interimar. Este vorba de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Romsilva este responsabilă de protecția, conservarea și dezvoltarea pădurilor aflate în proprietatea publică a statului, precum și de gestionarea fondurilor de vânătoare și pescuit.

”Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva anunță declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni. Procedura se desfășoară în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023)”, se arată în anunțul Romsilva. Cei interesați își pot depune candidaturile până pe data de 18 august, ora 16.30.

Candidații trebuie să aibă studii superioare, să fie inginer silvic cu o anumită gradație și să aibă experiență în management de cel puțin 7 ani. Toate condițiile de angajare, AICI.

Fostul director al Romsilva, Teodor Țigan, câștiga un salariu brut de 44.000 de lei și a revenit recent în atenția publică după ce a dat în judecată instituția, acuzând că nu i-a fost prelungit contractul de muncă. Situația este cu atât mai controversată cu cât, în 2023, acesta s-a pensionat, încasând și un bonus de retragere de 100.000 de euro.

Conform ultimei declarații de avere, depuse în martie 2025, Țigan deține cinci terenuri agricole și cinci terenuri intravilane în județul Arad, cinci apartamente în același județ și încă unul în Bihor, achiziționat anul trecut. Proprietățile sunt completate de trei case de locuit în Arad, două autoturisme – un Suzuki din 2005 și un Mercedes din 2020 – și bijuterii din aur estimate la aproape 50.000 de euro. În conturi, acesta are 10.000 de euro, dar și o datorie scadentă în 2025, în valoare de 50.000 de dolari.

În 2024, fostul director a câștigat din salariul de conducere 197.690 de lei (aproximativ 40.000 de euro), echivalentul a circa 3.300 de euro lunar, sumă la care se adăuga și pensia de aproape 2.400 de euro pe lună. Doar din pensie, în 2024, a încasat 145.213 lei. În plus, a obținut și 22.500 de lei (aproximativ 4.500 de euro) din vânzarea de produse agricole.

Potrivit unei anchete Rise Project, bonusul de pensionare de 100.000 de euro a fost acordat în decembrie 2023 fără ca administrația centrală a Romsilva să fie informată. Cu toate acestea, Țigan a cerut ulterior prelungirea contractului individual de muncă până în iunie 2025. În urmă cu patru luni, noua conducere a Romsilva a decis să îi înceteze contractul la Direcția Silvică Arad, invocând faptul că beneficiase deja de bonusul de pensionare.

În aprilie, Teodor Țigan a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, cerând anularea deciziei și plata salariilor până la iunie 2025, actualizate cu rata inflației și dobânda legală aferentă.