Managerul spitalului „Victor Babeș”, despre starea copiilor diagnosticați cu malarie: Sunt deja în tratament

Prof. Univ. Dr. Simin Aysel-Florescu a declarat că, în urma investigațiilor făcute la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Capitală, doi dintre cei trei copii aduși luni seară de la Iași la București au malarie. Copiii sunt în stare bună, iar în prezent urmează tratamentul de specialitate. „Boala este confirmată şi copiii sunt deja în tratament, starea lor este bună la acest moment. În medie pot sta în spital o săptămână, depinde cum evoluează boala”, a explicat managerul spitalului, pentru News.ro.

Simin Aysel-Florescu a declarat că cei trei copii au călătorit în Africa împreună cu părinții, fără să urmeze chimioprofilaxie, iar sindromul febril a debutat de aproximativ 48-72 de ore. Totodată, acesta a afirmat că investigațiile făcute în spital au confirmat că doi dintre cei trei copii au malarie.

„Urmează să avem date suplimentare despre densitatea parazitemiei şi celelalte tipuri de investigații care ne vor arăta detalii, dar boala este confirmată şi copiii sunt deja în tratament, starea lor este bună la acest moment. În medie pot sta în spital o săptămână, depinde cum evoluează boala. Malaria este o boală cu transmitere vectorială, prin țânțari, alte căi de transmitere sunt rarisime şi oricum, fiind vorba de copii cu mama lor, stau într-un loc separat, în primul rând ca să-i izolăm pe ei de alte boli, că malaria nu se transmite interuman, dar alte boli se pot transmite interuman”, a explicat aceasta.

Întrebată de ce depinde evoluția favorabilă a copiilor care au ajuns la Spitalul „Victor Babeș”, aceasta a explicat că este esențial ca tratamentul să fie început cât mai repede de la debutul bolii.

„Noi considerăm din experiența noastră că în cam 5-6 zile de la debutul clinic al bolii , febră, frisoane, diaree, orice semn trebuie să primească tratament specific antimalaric, aceasta este o condiție foarte importantă ca pacientul să nu facă complicații severe. Complicațiile pot apărea şi în condițiile în care primește tratament, dar riscul este mai mic dacă administrăm tratamentul mai devreme”, a explicat managerul spitalului.

Medicul a discutat, de asemenea, despre prevenția în cazul malariei, arătând că există profilaxie cu antimalarice, sub forma unei combinații de substanțe care poate fi administrată atât copiilor, cât și adulților.

„Trebuie începută cu o zi două înainte de plecare către zona endemică, la recomandarea medicului infecţionist, epidemiolog sau la noi la spital, infecţioniştii care sunt la cabinetul de medicina călătoriei. La noi, la Spitalul Victor Babeş, vedem aceste cazuri din 1970, deci pentru noi nu este nimic nou, acest spital are acest profil din 1970, am văzut mii de pacienţi până acum şi am făcut mii de recomandări de profilaxie”, a afirmat aceasta.

Potrivit medicului, Africa, în special Africa Subsahariană, este aproape în totalitate o zonă cu risc, iar persoanele care călătoresc în astfel de regiuni ar trebui să solicite sfatul specialiștilor înainte de plecare.

„Ideea este că oricine călătorește în zone exotice ar trebui să solicite sfatul nostru înainte să plece, cu vreo 2-3-4 săptămâni măcar înainte, ca să putem să-i dăm sfaturile necesare să -i administrăm profilaxia necesară, asta ar fi ideal, dar din păcate încă există oameni care aleg să plece fără să întrebe pe nimeni şi acestea sunt consecințele”, a adăugat aceasta.

În cursul zilei de luni, ministrul Sănătății a anunțat trei cazuri suspecte de malarie la trei frați, în vârstă de un an și jumătate, trei ani și cinci ani. Aceștia au fost internați inițial într-un spital din Iași.

„În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluaţi într-o unitate medicală din municipiul Iaşi. Este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, cu vârste de 1 an şi 6 luni, 3 ani şi 5 ani, recent întorşi dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceştia au fost diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a anunțat, luni, Alexandru Rogobete.

La București, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, medicii au confirmat malaria la doi dintre cei trei copii. Malaria se transmite prin înțepătura unor țânțari infectați (Anopheles), specifici zonelor tropicale și subtropicale, precum Africa, iar boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite din comunitate.