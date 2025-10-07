Social

Managerul interimar al Spitalului de Copii din Iaşi a demisionat la șapte zile după ce a fost numit

Managerul interimar al Spitalului de Copii din Iaşi a demisionat la șapte zile după ce a fost numitRadu Constantin Luca. Sursă foto: Captură video
Medicul Radu Constantin Luca şi-a dat demisia din funcția de manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, la doar o săptămână de la numire. „Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca”, a spus preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Medicul Radu Constantin Luca şi-a dat demisia din funcția de manager interimar

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a confirmat demisia lui Radu Constantin Luca, însă motivele acestei decizii nu sunt încă cunoscute.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a afirmat Costel Alexe.

Radu Constantin Luca a preluat funcția de manager interimar după demiterea Cătălinei Ionescu, care condusese instituția timp de trei luni și fusese implicată în scandalul privind moartea a șapte copii infectați cu o bacterie în secția ATI.

Noul manager promitea măsuri imediate

Joia trecută, după ce ministrul Alexandru Rogobete a prezentat primele concluzii ale controlului de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, noul manager interimar a publicat pe pagina de Facebook a spitalului un mesaj video în care a declarat: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control”.

„Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul. Prioritatea noastră absolută este siguranța copiilor. Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, vom comunica deschis, transparent cu toate autoritățile sanitare și vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor și respectarea standardelor de siguranță”, spunea acesta.

Săptămâna trecută, dr. Radu Constantin Luca anunța, de asemenea, printr-un comunicat de presă, că va iniția procedurile administrative pentru înlocuirea persoanelor care au gestionat focarul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale regulamentului de organizare și funcționare al spitalului

Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

Șapte copii mai mici de un an, internați la secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, au murit în ultimele săptămâni după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens.

Micuții sufereau și de alte afecțiuni grave, iar medicii legiști urmează să stabilească cauzele exacte ale morții lor.

