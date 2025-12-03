Mama lui Elon Musk, impresionată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cuvinte de laudă la adresa României

Târgul de Crăciun din Craiova atrage din ce în ce mai multă atenție, atât pe plan intern, cât și internațional. Recent, Maya Musk, mama antreprenorului Elon Musk, a distribuit pe platforma X un videoclip care surprinde farmecul și atmosfera festivă din centrul orașului.

Clipul aduce în prim-plan decorurile spectaculoase, luminițele colorate și spiritul festiv care au transformat Craiova într-una dintre destinațiile de iarnă preferate din România. În descrierea postării, Maya Musk a folosit un singur cuvânt, „Beautiful”, suficient de sugestiv pentru a deveni rapid viral.

Reacția nu a trecut neobservată nici în România. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a preluat postarea, evidențiind recunoașterea internațională și apreciind modul în care orașul a fost promovat.

Postarea a strâns numeroase comentarii și distribuiri. Mulți internauți au remarcat modul în care evenimentul îmbină tradiția cu elemente moderne de decor și iluminat, creând o experiență deosebită pentru vizitatori.

Evenimentul de iarnă din Craiova s-a impus, în ultimii ani, ca unul dintre cele mai atractive târguri de Crăciun din țară, atrăgând atât public larg, cât și turiști din străinătate.

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa într-o competiție anuală organizată de un site turistic, partener oficial al Comisiei Europene. Evenimentul a primit peste 140.000 de voturi, iar oltenii au sărbătorit victoria cu un spectaculos foc de artificii. Pe locurile următoare s-au clasat Zurich, în Elveția, și Riga, capitala Letoniei. Târgul va primi vizitatori până pe 4 ianuarie.

În competiție s-au înscris 20 de orașe europene, inclusiv destinații recunoscute pentru târgurile de Crăciun, precum Paris, Viena, Bruges, Praga, Köln, Frankfurt sau Asti-Govone. Craiova a reușit să se impună în fața acestor orașe, obținând primul loc, urmată de Zurich și Riga.

Ediția din acest an, inaugurată pe 14 noiembrie și organizată sub tema „Spărgătorul de nuci”, a transformat centrul orașului într-un decor de poveste, cu instalații impresionante și zone tematice variate.

Evenimentul se desfășoară în mai multe puncte-cheie ale orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park. Vizitatorii pot descoperi atracții precum Satul lui Moș Crăciun, două braduri-scenă, peste 100 de căsuțe de lemn cu produse artizanale, spectacole zilnice și zăpadă artificială generată cu tunuri speciale.